Kate Middleton celebra el día de Navidad junto a su familia, marcando el final del año ’más difícil’

Kate Middleton está terminando uno de los años más difíciles de su vida participando en una preciada tradición de la familia real. El miércoles 25 de diciembre, la princesa de Gales, de 42 años, se unió a su esposo, el príncipe William, y sus hijos, el príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de 9 años, y el príncipe Louis, de 6, así como a otros miembros de la familia real, para la tradicional caminata del día de Navidad hasta la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, donde Kate y la familia real suelen pasar la Navidad todos los años.

El rey Carlos y la reina Camilla lideraron la caminata del día de Navidad de la familia real, mientras saludaban a los simpatizantes que se alineaban en la ruta para ver a la realeza en su camino al servicio religioso.

Kate, de la mano de su hijo menor, Louis, lucía festiva con un abrigo verde de Alexander McQueen, que había usado previamente durante una visita a Leeds en enero de 2023. Combinó el abrigo con un tocado y una bufanda a juego, junto con guantes y botas negros.

Después del servicio, Kate saludó calurosamente a los miembros del público que se alinearon en el camino, ansiosos por ver a la familia real. Con una sonrisa brillante, estrechó manos, aceptó flores y se arrodilló para hablar con los niños pequeños. La aparición navideña de este año es especialmente significativa para Kate después de lo que ha sido un 2024 tumultuoso que comenzó con una cirugía abdominal planificada en enero. En ese momento, se pensó que la cirugía era por una afección no cancerosa. Sin embargo, las pruebas posoperatorias revelaron posteriormente la presencia de cáncer. Anunció el diagnóstico al público el 22 de marzo y no se la vio en una función oficial hasta el Trooping the Colour de junio, celebrando el cumpleaños oficial de su suegro, el rey Carlos, a quien también se le diagnosticó cáncer este año. Los respectivos tipos y etapas de cáncer de Kate y el monarca siguen siendo desconocidos para el público.

En un año dedicado principalmente a su salud, Kate rara vez fue vista en compromisos reales oficiales, salvo en Trooping the Colour y una aparición en julio en Wimbledon junto a su hija Charlotte y su hermana Pippa Middleton. El 9 de septiembre, Kate publicó un segundo mensaje en video, esta vez anunciando que había completado el tratamiento de quimioterapia. Aunque su regreso al trabajo real sigue siendo gradual, en octubre visitó Southport, Inglaterra, con William y salió a los eventos del Recuerdo en noviembre; el 6 de diciembre, presentó su concierto anual de villancicos Together at Christmas en la Abadía de Westminster, y continuó su regreso a la vida pública con la salida del 25 de diciembre. En su concierto de villancicos a principios de este mes, Kate dijo que “no sabía que este año iba a ser el año en que simplemente tendría... lo no planeado”. “Pero creo que muchas personas este año han pasado por momentos tan difíciles, y muchos de los que están aquí hoy”.

En noviembre, el príncipe William dijo que 2024 ha sido “el año más difícil de mi vida”: “Ha sido terrible. Probablemente ha sido el año más difícil de mi vida... Estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por manejar las cosas como lo han hecho. Pero desde un punto de vista familiar personal, ha sido brutal”. El diagnóstico de cáncer de Kate ha replanteado su vida, tanto con su familia en casa como en su enfoque de su trabajo real. “Las enfermedades potencialmente mortales traen consigo una reconsideración de las prioridades”, dijo a la revista estadounidense, PEOPLE, una fuente cercana a la casa real. “Ella y William siempre han dejado claro que la familia es lo más importante”. A medida que se acerca el año 2025, Kate “tiene mucho control de su regreso a la vida pública”, dijo también a PEOPLE la biógrafa real Sally Bedell Smith. “Está haciendo lo que funciona mejor para ella”.

Un amigo dijo: “Está centrada en sí misma y en su familia en este momento, con razón”, y agregó que “no se ha recuperado del todo”. Una fuente cercana le dijo al medio norteamericano: “No volverá a trabajar de la misma manera durante mucho tiempo”. Otra fuente dijo: “No se puede pasar por algo así y salir del otro lado sin cambios. Ella es una persona diferente ahora”. “El camino de regreso a un mayor deber real no será sencillo”, dijo el biógrafo real Robert Hardman a PEOPLE. “Nos están animando a no ver esto como un capítulo que termina y luego se vuelve a la normalidad, porque el cáncer no funciona así”, dijo. “Los detalles siguen siendo privados, pero no tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad de que es una enfermedad impredecible”.