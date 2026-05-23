Líder opositora María Corina Machado denuncia en Panamá la realidad que sufren los venezolanos

En una conferencia de prensa realizada en Panamá, la líder opositora venezolana, María Corina Machado reafirmó su compromiso de continuar impulsando su lucha con “más convicción, unidad y, sobre todo, con la verdad”, destacando que la principal prioridad de las discusiones actuales sobre Venezuela debe enfocarse en la realidad que atraviesa el país.

La dirigente venezolana insistió en la necesidad de que la comunidad internacional comprenda la situación que enfrentan millones de ciudadanos dentro y fuera del territorio venezolano, al tiempo que cuestionó los intentos de minimizar la crisis.

“La verdad de lo que está sufriendo cada venezolano, el mundo tiene hoy que entenderlo. Cuando escuchan al régimen, trata de borrar, maquillar y disfrazar lo que es el horror en Venezuela”, expresó Machado durante su intervención.

Asimismo, subrayó que el momento actual exige mayor unidad y firmeza para visibilizar las condiciones que vive la población venezolana y mantener el foco internacional sobre la crisis política, social y humanitaria del país.