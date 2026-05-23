Antonio Ledezma: ‘El objetivo fundamental es que Venezuela vuelva a ser libre’

Panamá se conviertió este sábado 23 de mayo en el principal punto de encuentro de figuras de la oposición venezolana, en medio del nuevo escenario político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez al poder como presidenta encargada.

Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y una de las principales figuras opositoras del régimen, aseguró que la oposición venezolana mantiene una sola agenda política: lograr elecciones presidenciales libres y la liberación de los presos políticos.

Aquí lo que hay que privilegiar es que no hay otra agenda que no sea la que apunte a la liberación definitiva de Venezuela ”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Ledezma insistió en que la oposición no se encuentra discutiendo cuotas de poder ni aspiraciones individuales.

“Aquí no hemos venido a hablar de cuotas de poder, aquí no hemos venido a ver cómo nos repartimos cuotas en este territorio, cómo me arreglo yo, cómo se arregla aquel. No, nada, eso no es (..) aquí el objetivo fundamental es que Venezuela vuelva a ser libre, que recuperemos la democracia, que haya plena libertad, que lideren a todos los presos políticos”, sostuvo.

El dirigente opositor reiteró que cualquier eventual proceso electoral debe contemplar condiciones que garanticen transparencia y legitimidad, incluyendo la actualización del registro electoral, la participación de venezolanos en el exterior y la eliminación de inhabilitaciones políticas.

“Hablar de una elección sin Maria Corina, es como hablar de Panamá, pero sin el ismo de Panamá”, expresó.

Ledezma también señaló que la oposición exige una reestructuración del Consejo Nacional Electoral venezolano y el cese de la persecución contra organizaciones políticas, sindicales y gremiales.

Asimismo, insistió en que uno de los principales puntos de la agenda opositora continúa siendo la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, tanto civiles como militares.

“Que cada palabra, que cada esfuerzo, sea dedicado a luchar por la liberación de los presos políticos. Y que en la agenda privilegiemos una elección presidencial, superado los cinco tramos que he referido”, manifestó.

En Panamá se encuentran reunidos dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano, Leopoldo López, César Pérez Vivas y Antonio Ledezma, quienes sostienen encuentros políticos y estratégicos junto a la líder opositora María Corina Machado.

Las reuniones se desarrollan en paralelo a la agenda pública de Machado en Panamá, que incluye actividades con la diáspora venezolana y encuentros políticos hasta el próximo 25 de mayo, fecha en la que también tiene previsto reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino.