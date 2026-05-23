Clima en Panamá hoy 23 de mayo: calor extremo y tormentas marcarán el fin de semana

Las condiciones de calor podrían sentirse con mayor intensidad durante las horas del mediodía y la tarde, cuando la combinación entre temperatura y humedad aumentará significativamente la sensación térmica en varias regiones.<b>¿Qué se espera para este fin de semana?</b><i>De acuerdo con los pronósticos, se prevén:</i><i>- Altas temperaturas en diferentes zonas del país.</i><i>- Sensación térmica elevada debido a la humedad.</i><i>- Lluvias de intensidad variable.</i><i>- Tormentas eléctricas en algunos sectores.</i><i>- Posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo.</i>Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la región.<b>Recomendaciones ante el calor y las lluvias.</b>Las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas y eventos eléctricos:- Evitar exposición prolongada al sol.- Mantenerse hidratado constantemente.- Utilizar ropa ligera.- Permanecer atentos ante tormentas eléctricas.- Extremar precauciones en carreteras durante las lluvias.