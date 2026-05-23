  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Clima en Panamá hoy 23 de mayo: calor extremo y tormentas marcarán el fin de semana

Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche.
Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 23/05/2026 11:00
Altas temperaturas, una elevada sensación térmica y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas afectarán distintos sectores del país

Los panameños deberán prepararse para un fin de semana marcado por condiciones climáticas variables.

Altas temperaturas, una elevada sensación térmica y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas afectarán distintos sectores del país durante este sábado y domingo, según el más reciente aviso meteorológico.

Las condiciones de calor podrían sentirse con mayor intensidad durante las horas del mediodía y la tarde, cuando la combinación entre temperatura y humedad aumentará significativamente la sensación térmica en varias regiones.

¿Qué se espera para este fin de semana?

De acuerdo con los pronósticos, se prevén:

- Altas temperaturas en diferentes zonas del país.

- Sensación térmica elevada debido a la humedad.

- Lluvias de intensidad variable.

- Tormentas eléctricas en algunos sectores.

- Posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la región.

Recomendaciones ante el calor y las lluvias.

Las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas y eventos eléctricos:

- Evitar exposición prolongada al sol.

- Mantenerse hidratado constantemente.

- Utilizar ropa ligera.

- Permanecer atentos ante tormentas eléctricas.

- Extremar precauciones en carreteras durante las lluvias.

Lo Nuevo