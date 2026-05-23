Clima en Panamá hoy 23 de mayo: calor extremo y tormentas marcarán el fin de semana

Altas temperaturas, una elevada sensación térmica y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas afectarán distintos sectores del país durante este sábado y domingo, según el más reciente aviso meteorológico.

Los panameños deberán prepararse para un fin de semana marcado por condiciones climáticas variables.

Las condiciones de calor podrían sentirse con mayor intensidad durante las horas del mediodía y la tarde, cuando la combinación entre temperatura y humedad aumentará significativamente la sensación térmica en varias regiones.

¿Qué se espera para este fin de semana?

De acuerdo con los pronósticos, se prevén:

- Altas temperaturas en diferentes zonas del país.

- Sensación térmica elevada debido a la humedad.

- Lluvias de intensidad variable.

- Tormentas eléctricas en algunos sectores.

- Posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

Las lluvias podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la región.

Recomendaciones ante el calor y las lluvias.

Las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas y eventos eléctricos:

- Evitar exposición prolongada al sol.

- Mantenerse hidratado constantemente.

- Utilizar ropa ligera.

- Permanecer atentos ante tormentas eléctricas.

- Extremar precauciones en carreteras durante las lluvias.