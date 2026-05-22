Río Grande en Coclé alcanzó la mayor sensación térmica de mayo con 41.8 °C

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que entre el 1 y el 21 de mayo de 2026 se registraron condiciones de sensación térmica elevada en distintas regiones del país, clasificadas dentro de la categoría de peligro.

Según el reporte del Imhpa, la sensación térmica más alta se presentó el 19 de mayo en la estación de Río Grande, en la provincia de Coclé, donde se alcanzó un valor estimado de 41.8 °C.

La entidad detalló que el promedio nacional de sensación térmica durante ese periodo fue de 34.6 °C.

Además, indicó que la mayoría de los días de mayo registraron sensaciones térmicas superiores a los 34 °C.

El informe explicó que la sensación térmica resulta de la combinación de altas temperaturas, humedad elevada, poca ventilación y exposición prolongada al Sol, factores que incrementan la percepción del calor en la población.

Los funcionarios de la Imhpa reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada y evitar exposiciones prolongadas al sol durante las horas de mayor temperatura.