Capturan a presunto cabecilla de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges en Tocumen

La Procuraduría General de la Nación informó este viernes 22 de mayo sobre la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas a la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, durante el desarrollo de la operación “Combate”, ejecutada en conjunto con agentes de la Policía Nacional.

Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, en sectores de San Miguelito, Tocumen y Pacora.

Entre los aprehendidos figura alias Rungito, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de esta organización criminal.

Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron diversos indicios, entre ellos indumentarias con simbología de la bandera de Corea del Sur, utilizadas presuntamente por miembros de la pandilla para identificarse. También fueron decomisados dinero en efectivo y vehículos.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, la pandilla mantenía control territorial en el sector de Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen, y estaría vinculada a delitos como homicidios, tráfico de drogas, robos, hurtos y posesión ilegal de armas de fuego.

La investigación que dio origen a la operación Combate inició el 6 de marzo de 2023, tras información relacionada con actividades delictivas desarrolladas por esta estructura criminal.

Las personas aprehendidas serán puestas a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes, donde la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.