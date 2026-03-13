Dos funcionarios entre los 15 aprehendidos en operación contra red de hurto pecuario en Azuero

La Procuraduría General de la Nación informó este viernes 13 de marzo que un total de 15 personas fueron aprehendidas durante la operación “Vaquero”, desarrollado tras más de dos años de investigación para desarticular una presunta red dedicada al hurto pecuario y otros delitos que afectan al sector agropecuario en la región de Azuero.

Esta diligencia fue dirigida por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, y ejecutada por la Fiscalía Regional de Los Santos con apoyo de la Policía Nacional de Panamá y sus agentes especializados, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Entre los detenidos figuran dos funcionarios públicos, quienes son investigados en calidad de presuntos autores y partícipes dentro de la estructura criminal.

A estas aprehensiones se suman cuatro personas que ya se encontraban detenidas previamente por causas relacionadas con el caso, lo que eleva a 19 el total de investigados vinculados a la operación.

Las diligencias incluyeron allanamientos en distintos puntos de la región de Azuero, entre ellos comunidades de Peña Blanca, El Carate y el distrito de Las Tablas, así como en el municipio de Pesé, todos en la provincia de Los Santos.

Durante los operativos también se realizaron intervenciones en instalaciones del Instituto de Seguro Agropecuario, con el objetivo de recabar documentación que pueda estar relacionada con los hechos investigados.

Según el Ministerio Público, los aprehendidos están presuntamente vinculados con los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios.

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2024, cuando el Ministerio Público comenzó los actos investigativos con el apoyo de la DIJ y la DNIP.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han identificado al menos siete eventos delictivos relacionados con el hurto pecuario y con actividades vinculadas al sector agrario, un delito que ha afectado de manera recurrente a productores de la región de Azuero y otras zonas del interior del país.