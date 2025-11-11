Procurador desconoce declaraciones del contralor sobre caso Brands y secuestro de bienes a Carrizo

Al preguntarle al procurador sobre el caso, dijo no saber nada de las declaraciones del contralor. 'Bueno, no he escuchado lo que usted afirma por parte del señor Contralor. Él tendrá su opinión y así él está libre de poder indicarla', señaló Gómez. 'Le reitero, los procesos penales, una vez acreditado el delito y vinculada la persona, serán presentados ante los tribunales en el tiempo que corresponda. Recuerden que nosotros tenemos que respetar garantías constitucionales debido al proceso de presunción de inocencia y los expedientes al ser presentados ante los tribunales tienen que presentarse con una alta responsabilidad de acreditación del delito y niveles de vinculación de las personas que se encuentren indiciadas', añadió.