Snowland Panamá cancela su evento de nieve y anuncia proceso de reembolsos

La empresa Snowland Panamá informó la cancelación definitiva de su evento, al asegurar que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público, la experiencia completa de los asistentes y el cumplimiento de lo prometido, según un comunicado oficial difundido por la organización.

De acuerdo con la empresa, el objetivo del evento siempre fue ofrecer “una experiencia real, bien ejecutada y a la altura de lo anunciado”, por lo que optaron por cancelar la actividad ante la imposibilidad de garantizar plenamente esos estándares en la fecha prevista.

Snowland Panamá señaló que, durante la fase de montaje, se realizaron inversiones significativas y comprobables para la ejecución del evento. Entre estas mencionó la infraestructura general, la rampa de esquí, un cuarto de frío con hielo granizado, equipos técnicos y montaje especializado, contratos con proveedores nacionales e internacionales y una pista de patinaje sobre hielo.

La empresa explicó que la pista de patinaje no pudo estar operativa en la fecha de apertura debido a demoras ajenas a la organización, por lo que el proveedor correspondiente se encuentra actualmente en proceso de reembolso del dinero invertido. Asimismo, indicó que el cuarto de frío con hielo granizado ya había sido instalado, pero no estuvo listo a tiempo, lo que afectaba la experiencia integral que se buscaba ofrecer al público.

En el comunicado, Snowland Panamá aseguró que todas las inversiones fueron reales, ejecutadas y cuentan con respaldo documental verificable, el cual —indicó— podrá ser presentado de forma privada cuando corresponda.

La empresa informó además que se encuentra organizando y validando el proceso de reembolsos, el cual será gestionado de manera ordenada, responsable y transparente. Según detalló, cada cliente será contactado de forma individual para confirmar su caso y el procedimiento correspondiente, al tiempo que agradeció la comprensión y paciencia del público.

La cancelación del evento se produce en un contexto en el que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó, la tarde del 24 de diciembre, que inició acciones de oficio para verificar la publicidad difundida por Snowland Panamá, tras denuncias de presuntas irregularidades que habrían afectado a consumidores.

Según Acodeco, la revisión incluye tanto la información publicada en la página web de la empresa como el contenido promocional difundido en redes sociales, luego de que varias personas hicieran públicas sus quejas relacionadas con el evento.

La entidad reiteró su llamado a los consumidores a presentar denuncias o quejas formales ante cualquier irregularidad en transacciones comerciales. Estas pueden realizarse en el Centro de Atención al Consumidor, ubicado en Plaza Córdoba, en Vista Hermosa, o en cualquiera de las oficinas regionales a nivel nacional.