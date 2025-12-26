Snowland Panamá cancela su evento de nieve y anuncia proceso de reembolsos

<b>La empresa Snowland Panamá informó la cancelación definitiva de su evento, al asegurar que la decisión se tomó priorizando la seguridad del público, la experiencia completa de los asistentes y el cumplimiento de lo prometido</b>, según un comunicado oficial difundido por la organización.De acuerdo con la empresa, el objetivo del evento siempre fue ofrecer <b>'una experiencia real, bien ejecutada y a la altura de lo anunciado'</b>, por lo que optaron por cancelar la actividad ante la imposibilidad de garantizar plenamente esos estándares en la fecha prevista.Snowland Panamá señaló que, durante la fase de montaje, se realizaron <b>inversiones significativas y comprobables</b> para la ejecución del evento. Entre estas mencionó la <b>infraestructura general</b>, la <b>rampa de esquí</b>, un <b>cuarto de frío con hielo granizado</b>, <b>equipos técnicos y montaje especializado</b>, <b>contratos con proveedores nacionales e internacionales</b> y una <b>pista de patinaje sobre hielo</b>.La empresa explicó que <b>la pista de patinaje no pudo estar operativa en la fecha de apertura debido a demoras ajenas a la organización</b>, por lo que el proveedor correspondiente se encuentra actualmente en <b>proceso de reembolso del dinero invertido</b>. Asimismo, indicó que el <b>cuarto de frío con hielo granizado ya había sido instalado</b>, pero no estuvo listo a tiempo, lo que afectaba la experiencia integral que se buscaba ofrecer al público.En el comunicado, Snowland Panamá aseguró que <b>todas las inversiones fueron reales, ejecutadas y cuentan con respaldo documental verificable</b>, el cual —indicó— podrá ser presentado de forma privada cuando corresponda.La empresa informó además que <b>se encuentra organizando y validando el proceso de reembolsos</b>, el cual será gestionado de manera <b>ordenada, responsable y transparente</b>. Según detalló, <b>cada cliente será contactado de forma individual</b> para confirmar su caso y el procedimiento correspondiente, al tiempo que agradeció la comprensión y paciencia del público.La cancelación del evento se produce en un contexto en el que la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> informó, la tarde del <b>24 de diciembre</b>, que inició <b>acciones de oficio para verificar la publicidad difundida por Snowland Panamá</b>, tras denuncias de presuntas irregularidades que habrían afectado a consumidores.Según Acodeco, la revisión incluye tanto la <b>información publicada en la página web de la empresa</b> como el <b>contenido promocional difundido en redes sociales</b>, luego de que varias personas hicieran públicas sus quejas relacionadas con el evento.La entidad reiteró su llamado a los consumidores a <b>presentar denuncias o quejas formales</b> ante cualquier irregularidad en transacciones comerciales. Estas pueden realizarse en el <b>Centro de Atención al Consumidor</b>, ubicado en Plaza Córdoba, en Vista Hermosa, o en <b>cualquiera de las oficinas regionales a nivel nacional</b>.