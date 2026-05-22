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Ifarhu pagos 2025 y 2026: fechas y requisitos para becas en Panamá Centro

El Ifarhu confirma pago de becas para estudiantes de primaria, premedia y media
El Ifarhu confirma pago de becas para estudiantes de primaria, premedia y media Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/05/2026 11:25
El Ifarhu recordó a los acudientes que deberán presentar boletines, matrícula 2026 y cédulas vigentes para retirar los pagos correspondientes.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 25 al 28 de mayo se realizará la entrega del último pago 2025 y primer pago 2026 de becas y asistencias vigentes, correspondiente al programa Seguro Educativo P4-2025 y P2-2026 de Panamá Centro.

La jornada de pagos se desarrollará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, específicamente en el Centro de Combate, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., según el cronograma establecido para cada centro educativo.

La entidad detalló que los pagos corresponden a estudiantes de primaria, premedia y media bajo la modalidad de cheques, para los siguientes beneficios vigentes:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas

Ifarhu detalla requisitos obligatorios para retirar pagos de becas 2025-2026

Entre los requisitos que deben presentar los acudientes para el último pago 2025 se encuentra el recibo de entrega de boletín hasta el segundo trimestre de 2025.

Mientras que para el primer pago 2026 deberán entregar el recibo de documentos del boletín completo 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Además, el Ifarhu especificó que para ambos pagos será obligatorio presentar la cédula vigente original del representante legal y del estudiante.

La institución también aclaró que únicamente podrá ingresar al centro de pago la persona que realizará el cobro, por lo que no será necesaria la presencia del estudiante.

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