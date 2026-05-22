Ifarhu pagos 2025 y 2026: fechas y requisitos para becas en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 25 al 28 de mayo se realizará la entrega del último pago 2025 y primer pago 2026 de becas y asistencias vigentes, correspondiente al programa Seguro Educativo P4-2025 y P2-2026 de Panamá Centro.

La jornada de pagos se desarrollará en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, específicamente en el Centro de Combate, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., según el cronograma establecido para cada centro educativo.

La entidad detalló que los pagos corresponden a estudiantes de primaria, premedia y media bajo la modalidad de cheques, para los siguientes beneficios vigentes:

Concurso General (Panamá Centro)

Puesto Distinguido (Panamá Centro)

Asistencia de Discapacidad

Asistencias Económicas