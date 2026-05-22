SENNIAF muestra el estado actual de las habitaciones en el CAI de Tocumen

Luego de los hechos acontecidos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) hizo públicas las imágenes y detalles de las condiciones actuales en las que se encuentran las habitaciones donde se alojan los menores de edad bajo su protección.

De acuerdo con la institución, los dormitorios de los niños, niñas y adolescentes han sido adecuados por la presente administración como parte de un plan de mejoras urgentes que tiene bajo sus hombros la licenciada Lilibeth Antonia Cárdenas.

El objetivo principal, según informaron, es brindar espacios más dignos, cómodos y seguros para la población ingresada.