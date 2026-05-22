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SENNIAF muestra el estado actual de las habitaciones en el CAI de Tocumen

El objetivo principal, según informaron, es brindar espacios más dignos, cómodos y seguros para la población ingresada.
El objetivo principal, según informaron, es brindar espacios más dignos, cómodos y seguros para la población ingresada. Redes sociales
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Laura Chang
  • 22/05/2026 11:22
De acuerdo con la institución, los dormitorios de los niños, niñas y adolescentes han sido adecuados por la presente administración como parte de un plan de mejoras urgentes.

Luego de los hechos acontecidos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) hizo públicas las imágenes y detalles de las condiciones actuales en las que se encuentran las habitaciones donde se alojan los menores de edad bajo su protección.

De acuerdo con la institución, los dormitorios de los niños, niñas y adolescentes han sido adecuados por la presente administración como parte de un plan de mejoras urgentes que tiene bajo sus hombros la licenciada Lilibeth Antonia Cárdenas.

El objetivo principal, según informaron, es brindar espacios más dignos, cómodos y seguros para la población ingresada.

La publicación de estas mejoras surge en un momento de alta sensibilidad y fiscalización ciudadana sobre el funcionamiento de los albergues en el país.
La publicación de estas mejoras surge en un momento de alta sensibilidad y fiscalización ciudadana sobre el funcionamiento de los albergues en el país.

A través de un comunicado, la entidad estatal enfatizó que cada uno de los cambios realizados busca garantizar el bienestar físico y una atención más humana para los menores.

“Cada adecuación que impulsamos tiene un propósito claro: garantizar el bienestar y una atención más humana para los niños, niñas y adolescentes bajo nuestra protección, procurando que cuenten con condiciones apropiadas para su descanso, desarrollo y estabilidad emocional”, señaló la institución.

Compromiso bajo la lupa pública

La publicación de estas mejoras surge en un momento de alta sensibilidad y fiscalización ciudadana sobre el funcionamiento de los albergues en el país.

Ante esto, la SENNIAF aseguró que se mantiene trabajando con “compromiso y responsabilidad” para fortalecer los centros de atención.

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