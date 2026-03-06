‘Esto no acaba con una renuncia’: Brenes exige responsables por denuncias en el sistema de albergues

La diputada por la libre postulación <b>Alexandra Brenes</b>, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, cuestionó el funcionamiento del sistema de protección infantil en Panamá tras nuevas denuncias relacionadas con el <b>Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen</b>, donde se investigan presuntas irregularidades en la atención de menores bajo custodia estatal.Durante una entrevista para <b>TVN Noticias</b>, Brenes insistió en que la renuncia de funcionarios no es suficiente para resolver los problemas detectados y pidió que las investigaciones continúen hasta determinar responsabilidades dentro de las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.