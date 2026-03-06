‘Esto no acaba con una renuncia’: Brenes exige responsables por denuncias en el sistema de albergues

Durante una entrevista para TVN Noticias , Brenes insistió en que la renuncia de funcionarios no es suficiente para resolver los problemas detectados y pidió que las investigaciones continúen hasta determinar responsabilidades dentro de las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

La diputada por la libre postulación Alexandra Brenes , presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, cuestionó el funcionamiento del sistema de protección infantil en Panamá tras nuevas denuncias relacionadas con el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen , donde se investigan presuntas irregularidades en la atención de menores bajo custodia estatal.

“Esto no acaba con una renuncia. Las investigaciones tienen que seguir, tienen que haber responsables”, afirmó la diputada.

Más de 700 niños bajo protección del Estado

La diputada explicó que el sistema de protección infantil en Panamá mantiene actualmente más de 700 niños y niñas distribuidos entre albergues, centros de temporalidad escolar y otros espacios especializados de atención.

Sin embargo, aseguró que desde su despacho continúan recibiendo denuncias sobre el manejo de casos de menores, lo que ha obligado a canalizar situaciones ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los juzgados de Niñez para dar seguimiento a posibles irregularidades.

Uno de los principales problemas detectados, según Brenes, es el incumplimiento o ausencia de protocolos en la atención de los menores, lo que podría afectar su estabilidad emocional y su proceso de protección institucional.

Señalan fallas en protocolos dentro de albergues

La diputada indicó que durante inspecciones realizadas en distintos albergues del país, incluyendo centros en la provincia de Colón, la comisión legislativa detectó irregularidades en procedimientos relacionados con la custodia y entrega de menores.

Según relató, en algunos casos las acciones dentro de los centros se realizan de forma improvisada cuando se anuncian visitas de supervisión, en lugar de mantener una gestión constante.

Entre los casos mencionados, destacó el de una madre que asegura desconocer el paradero de sus ocho hijos luego de que fueran retirados por autoridades de protección infantil, situación que ya fue puesta en conocimiento de las instituciones correspondientes para esclarecer el proceso.

Impulsan modelo de familias acogentes

Como parte de las reformas al sistema, Brenes destacó la reciente aprobación de la ley de familias acogentes, que busca ofrecer una alternativa temporal a los albergues para niños que deben ser separados de sus hogares por situaciones de violencia o abandono.

Actualmente existen 72 familias acogentes registradas en el país, las cuales han cumplido con evaluaciones psicosociales y otros requisitos para recibir temporalmente a menores mientras se resuelve su situación legal o social.

La diputada señaló que el objetivo es fortalecer este modelo para reducir la institucionalización de los niños y garantizar que permanezcan en entornos familiares más adecuados.