Estados Unidos prepara posibles cargos judiciales contra figuras del régimen de Cuba

El <b>Departamento de Justicia de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a></b> examina la posibilidad de formular <b>cargos federales</b> contra entidades y figuras vinculadas al <b>régimen de <a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a></b>, según reveló este viernes 6 de marzo el diario estadounidense <b>The Washington Post</b>.De acuerdo con la información publicada por el rotativo —también recogida por <b>El País</b>—, la institución encargada de la administración de justicia en <b>Estados Unidos</b> creó recientemente <b>un grupo de trabajo</b> para impulsar estas acciones judiciales, en medio de la <b>campaña de máxima presión</b> que la administración del presidente <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a> mantiene contra <b>La Habana</b>.La noticia se conoció el mismo día en que <b>Trump vaticinó que Cuba 'caerá muy pronto'</b>, aunque indicó que su prioridad inmediata es la <b>guerra que libra junto con Israel contra Irán</b>. En declaraciones a la cadena CNN, el mandatario añadió que encargó a su secretario de Estado, Marco Rubio, <b>gestionar las posibles vías de diálogo con las autoridades de la isla</b>, situada a unas <b>90 millas de la costa estadounidense</b>.Según <b>The Washington Post</b>, la instancia judicial encargada de conducir las acusaciones sería la <b>Fiscalía del Distrito Sur de Florida</b>, de jurisdicción federal. Esta oficina, de acuerdo con <b>El País</b>, es conocida por manejar <b>casos relacionados con presuntas irregularidades cometidas por altos funcionarios cubanos</b>.Entre esos expedientes figura el <b>desmantelamiento en 1998 de la red de espionaje cubana conocida como</b> Red Avispa, que resultó en la <b>detención de cinco agentes cubanos</b>. Tres de ellos fueron repatriados posteriormente a Cuba como parte del <b>canje de prisioneros</b> que marcó el inicio del <b>restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana</b>, impulsado por la administración de Barack Obama en <b>2014</b>.Uno de los casos recientes que podría servir como base para <b>reactivar una causa judicial contra autoridades cubanas</b> sería el <b>incidente ocurrido en 1996</b>, cuando fuerzas cubanas <b>derribaron dos avionetas civiles</b>, lo que provocó la <b>muerte de cuatro opositores en el exilio</b>. La misión de aquellas aeronaves consistía en <b>localizar y rescatar refugiados cubanos</b> que intentaban cruzar el estrecho que separa la isla de Estados Unidos.Un grupo de <b>congresistas republicanos del estado de Florida</b> —donde reside una numerosa <b>comunidad cubanoamericana</b>— solicitó la <b>reapertura del caso</b> mediante una carta dirigida a la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. En la misiva, los legisladores sostienen que el expresidente cubano <a href="/tag/-/meta/raul-castro">Raúl Castro</a> <b>habría dado la orden de derribar uno de los aviones involucrados en aquella misión</b>.