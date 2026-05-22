Presidente del ICE, Marco Acuña: Costa Rica no depende de electricidad panameña para abastecer su demanda

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Marco Acuña, aseguró que Costa Rica no está comprando electricidad a Panamá y que tampoco tenía previsto adquirir energía panameña durante todo el año 2026, en medio de la creciente tensión diplomática y comercial entre ambos países.

Las declaraciones de Acuña a Teletica.com y La Estrella de Panamá se producen luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunciara la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia Costa Rica como parte de las medidas adoptadas en el marco del conflicto comercial bilateral.

“Costa Rica y el ICE no están adquiriendo electricidad de Panamá en este momento y tampoco tenían planeado adquirir electricidad de ese país en todo el año 2026”, afirmó Acuña.

El funcionario explicó que el país cuenta con suficientes reservas energéticas para abastecer la demanda nacional y aseguró que existen planes de contingencia para enfrentar el fenómeno de El Niño previsto para 2027 sin depender de importaciones eléctricas de países vecinos.

“Tenemos las suficientes reservas energéticas para abastecer la demanda nacional y además tenemos el plan de contingencia para enfrentar el fenómeno de El Niño en el año 2027 sin depender de ninguna importación de electricidad de los países vecinos”, señaló.

Acuña también destacó que Costa Rica continuará operando bajo las reglas del Mercado Eléctrico Regional (MER), sustentado en acuerdos internacionales entre los países centroamericanos.

“Nos regimos por las reglas del mercado eléctrico regional que está sustentado en un tratado internacional entre los países de América Central y así seguirá siendo”, agregó.

La relación entre Panamá y Costa Rica atraviesa una nueva escalada de confrontación diplomática y económica, impulsada por el prolongado litigio comercial que ambos países mantienen desde 2019 por restricciones a productos agropecuarios costarricenses.

El conflicto volvió a intensificarse después de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunciara recientemente que impulsará “acciones internacionales” contra Panamá por las medidas comerciales aplicadas a exportaciones agrícolas de su país.

En respuesta, Mulino anunció este jueves 21 de mayo la suspensión de la venta de energía hacia Costa Rica y defendió la medida bajo el principio de “reciprocidad”.

“Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, declaró el mandatario panameño durante su conferencia semanal.

La disputa comercial entre ambos países se originó por las restricciones impuestas por Panamá entre 2019 y 2020 a la importación de productos como banano, plátano, carnes, pollo, fresas, piña y lácteos provenientes de Costa Rica.

Aunque en 2024 un panel de la Organización Mundial del Comercio falló parcialmente a favor de Costa Rica, Panamá presentó una apelación en enero de 2025, proceso que aún sigue pendiente de resolución.