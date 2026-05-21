ICE de Costa Rica responde a Mulino y asegura que no necesita importar energía de Panamá

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reaccionó la tarde de este jueves 21 de mayo a recientes declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre que Panamá no venderá más energía a Costa Rica y la entidad aseguró que cuenta con capacidad suficiente para abastecer su demanda eléctrica sin necesidad de importar la panameña.

Mulino en su conferencia semanal de los jueves anunció de forma contundente la suspensión temporal de cualquier plan para incrementar la exportación de electricidad hacia el territorio costarricense.

Esa decisión de Mulino surge como una respuesta ante las recientes declaraciones del gobierno de la presidenta Laura Fernández respecto a disputas comerciales en el sector agropecuario.

“Me sorprendieron esas declaraciones”, manifestó el jefe de Estado panameño al ser cuestionado sobre las quejas formales emitidas de Fernández, las cuales afirman que los controles de Panamá afectan su economía local.

A través de un comunicado, la institución costarricense afirmó que es “falso que exista riesgo inmediato de racionamiento o cortes eléctricos” en Costa Rica y destacó que el Sistema Eléctrico Nacional dispone de los recursos necesarios para garantizar el suministro energético.

“El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país”, indicó el ICE.

La entidad también aclaró que Costa Rica actualmente no mantiene contratos firmes de compra de energía con Panamá y que no proyecta importar electricidad panameña durante el resto de 2026.

“Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, por lo que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026”, sostuvo el comunicado.

El pronunciamiento se produce en medio de recientes tensiones y declaraciones públicas relacionadas con el mercado energético regional y las relaciones comerciales entre ambos países.

El ICE recordó además que Costa Rica es uno de los países fundadores del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central y miembro activo del Mercado Eléctrico Regional.

En ese sentido, reiteró su respaldo al Tratado Marco que regula las transacciones energéticas entre las naciones centroamericanas y defendió los principios de libre competencia bajo los cuales opera el sistema regional.

“Costa Rica reitera que cuenta con los recursos para atender la demanda eléctrica del país y respalda de forma contundente el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional”, concluyó la institución.