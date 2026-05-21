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Idaan pide a Contraloría revisar 12 años de cuentas vencidas por carros cisterna

IDAAN ordena revisar cuentas expiradas de carros cisterna acumuladas desde 2013.
IDAAN ordena revisar cuentas expiradas de carros cisterna acumuladas desde 2013. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 21/05/2026 15:35
La revisión solicitada abarca cuentas de vigencia expirada vinculadas al servicio de carros cisterna entre 2013 y 2025

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Antonio Tercero González, solicitó a la Contraloría General de la República una revisión integral de la auditoría elaborada por la Oficina de Auditoría Interna del IDAAN relacionada con las cuentas de vigencia expirada correspondientes al servicio de carros cisterna entre los años 2013 y 2025.

La acción anunciada por el funcionario apunta a uno de los mecanismos más utilizados durante años para suplir agua potable en comunidades afectadas por interrupciones del servicio, daños en la red o falta de abastecimiento: la contratación de camiones cisterna. El período bajo revisión abarca más de una década de operaciones y pagos acumulados.

A través de un mensaje público, Tercero González indicó que la solicitud busca una revisión completa del documento denominado “Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna”, preparado por la Auditoría Interna de la institución.

La revisión podría implicar el análisis de contratos, órdenes de servicio, facturación, pagos atrasados y posibles inconsistencias administrativas vinculadas al suministro de agua mediante cisternas.
La revisión podría implicar el análisis de contratos, órdenes de servicio, facturación, pagos atrasados y posibles inconsistencias administrativas vinculadas al suministro de agua mediante cisternas.

El término “vigencia expirada” se utiliza dentro de la administración pública para describir obligaciones económicas pendientes de pago correspondientes a períodos fiscales anteriores. En este caso, la revisión podría implicar el análisis de contratos, órdenes de servicio, facturación, pagos atrasados y posibles inconsistencias administrativas vinculadas al suministro de agua mediante cisternas.

La decisión ocurre en medio de cuestionamientos recurrentes sobre el manejo de recursos públicos destinados al abastecimiento temporal de agua potable, especialmente en sectores donde el suministro regular presenta fallas constantes. Durante años, comunidades en distintos puntos del país dependieron de carros cisterna enviados por el IDAAN para enfrentar crisis de distribución.

Aunque el director del IDAAN no adelantó detalles sobre posibles hallazgos, la intervención de la Contraloría podría derivar en verificaciones documentales, revisión de pagos acumulados y evaluación de responsabilidades administrativas o financieras si se detectan anomalías.

La solicitud de revisión integral se produce además en un contexto donde distintas instituciones públicas enfrentan presiones para transparentar contratos, pagos atrasados y manejo presupuestario heredado de administraciones anteriores.

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