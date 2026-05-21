Idaan pide a Contraloría revisar 12 años de cuentas vencidas por carros cisterna

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Antonio Tercero González, solicitó a la Contraloría General de la República una revisión integral de la auditoría elaborada por la Oficina de Auditoría Interna del IDAAN relacionada con las cuentas de vigencia expirada correspondientes al servicio de carros cisterna entre los años 2013 y 2025.

La acción anunciada por el funcionario apunta a uno de los mecanismos más utilizados durante años para suplir agua potable en comunidades afectadas por interrupciones del servicio, daños en la red o falta de abastecimiento: la contratación de camiones cisterna. El período bajo revisión abarca más de una década de operaciones y pagos acumulados.

A través de un mensaje público, Tercero González indicó que la solicitud busca una revisión completa del documento denominado “Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna”, preparado por la Auditoría Interna de la institución.