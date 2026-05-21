Partido Popular minimiza salida de Daniel Brea y apuesta por renovarse

<a href="/tag/-/meta/cirilo-salas">El presidente del Partido Popular, Cirilo Salas</a>, le restó importancia a la salida del expresidente de ese colectivo, <b>Daniel Brea</b>, quien recientemente decidió unirse a las filas de Otro Camino, movimiento liderado por Ricardo Lombana.Salas aseguró que la decisión de Brea responde a un tema estrictamente personal y sostuvo que dentro de la política estos movimientos son normales. 'Unos se van y otros llegan', expresó el dirigente político al referirse a la salida de su excopartidario.El líder del Partido Popular indicó que Brea consideró que ya había cumplido un ciclo dentro de la organización, por lo que solo queda respetar su decisión y desearle éxito en su nuevo camino político.<b>Además, Salas destacó que este tipo de cambios forman parte de la dinámica natural de los partidos en una democracia y reiteró que, así como algunos miembros se marchan, nuevas figuras también podrían integrarse al colectivo.</b>'El Partido Popular seguirá trabajando en el fortalecimiento ideológico de sus bases y en atraer nuevos miembros comprometidos con la transformación y modernización del país', afirmó.El dirigente aseguró que el Partido Popular continúa siendo una organización de lucha que ha aportado significativamente a Panamá y reiteró que seguirán trabajando junto al pueblo panameño para impulsar cambios en beneficio de la nación.