Partido Popular minimiza salida de Daniel Brea y apuesta por renovarse

El presidente del Partido Popular, Cirilo Salas, le restó importancia a la salida del expresidente de ese colectivo, Daniel Brea, quien recientemente decidió unirse a las filas de Otro Camino, movimiento liderado por Ricardo Lombana.

Salas aseguró que la decisión de Brea responde a un tema estrictamente personal y sostuvo que dentro de la política estos movimientos son normales. “Unos se van y otros llegan”, expresó el dirigente político al referirse a la salida de su excopartidario.

El líder del Partido Popular indicó que Brea consideró que ya había cumplido un ciclo dentro de la organización, por lo que solo queda respetar su decisión y desearle éxito en su nuevo camino político.

Además, Salas destacó que este tipo de cambios forman parte de la dinámica natural de los partidos en una democracia y reiteró que, así como algunos miembros se marchan, nuevas figuras también podrían integrarse al colectivo.

“El Partido Popular seguirá trabajando en el fortalecimiento ideológico de sus bases y en atraer nuevos miembros comprometidos con la transformación y modernización del país”, afirmó.

El dirigente aseguró que el Partido Popular continúa siendo una organización de lucha que ha aportado significativamente a Panamá y reiteró que seguirán trabajando junto al pueblo panameño para impulsar cambios en beneficio de la nación.