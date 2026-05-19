Daniel Brea deja el Partido Popular para sumarse al proyecto político de MOCA

El expresidente del Partido Popular, Daniel Brea, anunció este martes 19 de mayo su renuncia a esa organización política para incorporarse al partido Movimiento Otro Camino (MOCA), decisión que aseguró tomó tras una “profunda reflexión” y con el objetivo de seguir aportando al país desde un nuevo espacio político.

A través de un comunicado, Brea explicó que su trayectoria política comenzó en el entonces Partido Demócrata Cristiano (PDC), desde su natal Cañazas, en la provincia de Veraguas, organización que describió como una escuela de formación política y humana.

“Ahí aprendí, crecí y luché junto a grandes compañeros por un Panamá más justo”, expresó el dirigente político.

El exdirigente del Partido Popular señaló que su salida no responde únicamente a un cambio de bandera política, sino a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a otras formas de hacer política.

“Hoy estoy convencido de que puedo ser más útil al país desde otro espacio”, manifestó.

Brea sostuvo que encontró en MOCA una organización con mayor coherencia entre el discurso y las acciones, además de una conexión más cercana con las necesidades ciudadanas.

“Aquí llego a sumar experiencia, ideas y compromiso”, afirmó.

El político reiteró que continuará trabajando por un país “donde la política vuelva a tener sentido” y agradeció tanto a sus antiguos compañeros del Partido Popular como a los miembros de MOCA por recibirlo en esta nueva etapa.

“Nos sigue uniendo el propósito de un mejor país”, destacó.

Brea aseguró que asume este nuevo reto político con la misma convicción de seguir trabajando “sin descanso para transformar la realidad de nuestro pueblo”.