Lombana confirma proceso de expulsión de MOCA contra Yamireth Batista, investigada por la Fiscalía Anticorrupción

El fundador del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y excandidato presidencial, Ricardo Lombana, dijo a través de X que la organización mantiene un proceso interno de expulsión contra la representante de Ancón, Yamireth Batista, en medio de las investigaciones que adelantan la Fiscalía Anticorrupción en la junta comunal.

A través de un pronunciamiento en la red social X, Lombana indicó que el proceso disciplinario se encuentra en marcha y podría resolverse en los próximos días.

La posición de Lombana surge luego que la Fiscalía Anticorrupción, Sección de Atención Primaria, adelanta tres investigaciones por la presunta comisión de delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, por supuestas irregularidades en el uso y adquisición de bienes del Estado en la Junta Comunal de Ancón.

Como parte de estas investigaciones se han dispuesto diversas diligencias, entre ellas allanamientos e Inspecciones oculares en la Junta Comunal de Ancón.

De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias son con la finalidad de recabar e incorporar elementos de convicción en este caso.

Las investigaciones, indicó la Fiscalía, son por denuncias presentadas a finales del mes de abril por exfuncionarios de la Junta Comunal de Ancón y particulares.

La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.

El dirigente político señaló que, pese al proceso de expulsión, Batista podría “facilitar las cosas” presentando su renuncia voluntaria a MOCA.

“Sobre la investigación contra la representante de Ancón, Yamireth Batista, quien es miembro de MOCA, nuestro partido lleva adelante un proceso de expulsión, el cual debe resolverse en los próximos días”, expresó Lombana.

Añadió que el colectivo tomó acciones internas luego de recibir alertas de la comunidad sobre presuntas situaciones irregulares.

“Desde que la comunidad nos alertó de las situaciones irregulares, iniciamos un proceso interno”, sostuvo.

Lombana afirmó que el partido no respaldará conductas que vayan en contra de la ley o de los principios de la organización política.

“MOCA no tolerará, de ninguna de sus autoridades electas, acciones contrarias a la ley y que vayan en detrimento de los principios que promueve nuestra organización”, destacó.