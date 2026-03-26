Fiscalía Anticorrupción aprehende a cinco personas por el presunto manejo irregular de fondos públicos en Veraguas

La Fiscalía Superior Anticorrupción, conjuntamente con funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial, realizó la operación “Verades”, que incluyó diligencias de allanamiento en cuatro puntos de los distritos de Santiago y Soná, y permitió la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al delito de peculado.

Entre los detenidos figuran un exrepresentante de corregimiento, dos extesoreros de Juntas Comunales y dos propietarios de comercios, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización durante el período 2019–2024.

Las investigaciones se centran en hechos ocurridos en la Junta Comunal de Gatuncito, donde se habría causado una posible lesión económica al Estado por $165,708.

También la investigación se concentra en la Junta Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná, con un perjuicio estimado en $167,984.

Durante los operativos, las autoridades se incautaron de un teléfono celular y libretas de recibos pertenecientes a locales comerciales, los cuales serán sometidos a análisis como parte de los elementos de convicción dentro del proceso.