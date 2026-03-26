Fiscalía Anticorrupción aprehende a cinco personas por el presunto manejo irregular de fondos públicos en Veraguas

<b>La Fiscalía Superior Anticorrupción</b>, conjuntamente con funcionarios de la <b>Dirección de Investigación Judicial</b>, realizó la operación 'Verades', que incluyó diligencias de allanamiento en cuatro puntos de los distritos de <b>Santiago</b> y <b>Soná</b>, y permitió la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al delito de peculado.Entre los detenidos figuran un exrepresentante de corregimiento, dos extesoreros de Juntas Comunales y dos propietarios de comercios, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados por la <a href="/tag/-/meta/autoridad-nacional-de-descentralizacion">Autoridad Nacional de Descentralización durante el período 2019–2024</a>.Las investigaciones se centran en hechos ocurridos en la Junta Comunal de Gatuncito, donde se habría causado una posible lesión económica al Estado por $165,708.También la investigación se concentra en la Junta Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná, con un perjuicio estimado en $167,984.Durante los operativos, las autoridades se incautaron de un teléfono celular y libretas de recibos pertenecientes a locales comerciales, los cuales serán sometidos a análisis como parte de los elementos de convicción dentro del proceso.