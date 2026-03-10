Aprehenden a exrepresentante de la Junta Comunal de Campana por presunto peculado

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, aprehendió en la mañana de este martes 10 de marzo al exrepresentante y al extesorero de la Junta Comunal de Campana para el período 2019-2024, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso habría causado una lesión económica al Estado por $570,084, relacionada con el manejo de fondos del programa de descentralización.

Las aprehensiones se realizaron mediante la Operación Esquila, desarrollada en el corregimiento de Campana, lugar donde residen ambos investigados.

Según las investigaciones, que iniciaron tras una denuncia presentada en junio de 2024, el exrepresentante recibía anualmente $110,000 provenientes de los fondos de descentralización para la ejecución de obras y proyectos en beneficio de la comunidad.

No obstante, de acuerdo con las autoridades, dichas obras no se habrían ejecutado. Como parte de las diligencias, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual señala irregularidades en los desembolsos realizados por la Junta Comunal de Campana vinculados a fondos destinados a inversión en obras públicas y servicios municipales.

El documento indica que no se encontraron registros o documentos que sustentaran el uso de los recursos correspondientes a 952 cheques cambiados en un banco local, lo que forma parte de las anomalías detectadas en el manejo de los fondos.

Las autoridades informaron que en las próximas horas los aprehendidos serán puestos a disposición de un juez de garantías, ante quien se realizarán las audiencias correspondientes para la legalización de las aprehensiones, imputación de cargos y solicitud de medidas cautelares