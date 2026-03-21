Confirman detención provisional al exrepresentante de El Carate por presunto peculado de más de $400 mil

La Procuraduría General de la Nación (PGN) logró por segunda ocasión que se confirmara la detención provisional del exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, vinculado a un presunto peculado doloso que supera los 400 mil dólares en perjuicio del Estado.

La decisión se dio tras una audiencia de apelación, en la que el tribunal consideró los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo la medida cautelar mientras avanza el proceso.

Un caso que viene desde 2025

El proceso contra el exfuncionario no es reciente.

En septiembre de 2025, ya se había ordenado su detención provisional luego de que se formularan cargos por peculado doloso y sustracción de documentos, tras una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas.

En ese momento, las autoridades establecieron que existía una presunta lesión patrimonial al Estado superior a los 400 mil dólares, relacionada con el manejo de fondos públicos en la Junta Comunal de El Carate durante el periodo 2019-2024.

Fondos bajo investigación

Las investigaciones surgieron luego de denuncias por presuntas irregularidades en el uso de recursos provenientes del Fondo de Descentralización.

De acuerdo con las pesquisas, el caso está vinculado al manejo de aproximadamente 454,184 dólares, que habrían sido utilizados de forma indebida.

Las anomalías fueron detectadas tras auditorías y advertencias de la Autoridad Nacional de Descentralización, lo que dio pie a las acciones del Ministerio Público.

Operativo y aprehensión

El exrepresentante fue aprehendido en septiembre de 2025 durante un operativo coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de investigación judicial, como parte de una serie de acciones a nivel nacional contra el uso irregular de fondos públicos.

El caso forma parte de un esquema más amplio conocido como “descentralización paralela”, que ha involucrado a múltiples exautoridades locales en distintas provincias del país.

Otras personas vinculadas

Las investigaciones también alcanzaron a otros exfuncionarios de la Junta Comunal de El Carate.

Entre ellos, un extesorero que igualmente fue detenido de manera provisional por su presunta vinculación en el manejo irregular de fondos que superaban los 454 mil dólares.