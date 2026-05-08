‘¿Dónde está mi hijo?’: La historia de una madre venezolana que buscó a su hijo ya fallecido

El amor incondicional de una madre hacia un hijo es una de las fuerzas más poderosas que existen. Aferrada a ese amor, Carmen Navas enfrentó durante meses la angustia de tener a su hijo desaparecido y una incertidumbre que crecía con cada día que pasaba.

“¿Dónde está mi hijo?” era la pregunta que se hacía al recorrer oficinas de estado, carceles y hospitales. Impulsada por la fuerza, el amor y la esperanza, pero nadie le respondía. Nadie le daba una prueba de vida. Nadie le decía que, mientras ella lo buscaba desesperadamente, Víctor Hugo Quero Navas ya llevaba meses enterrado.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue detenido el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, Venezuela, según denunció la ONG Foro Penal. Desde entonces, su familia perdió todo contacto con él.

El medio informativo RTVE había mencionado que, la cartera de Estado aseguró que Quero fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, luego de ser detindo en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas. Diez días después, según el Ministerio de Servicios Penitenciarios, murió.

Pero Carmen, su madre, nunca fue informada.

La imagen de Carmen sosteniendo la fotografía de su hijo ha comenzado a recorrer el mundo. Su rostro, agotado por la incertidumbre, terminó convirtiéndose en el símbolo de una historia que la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos describen como una desaparición forzada marcada por silencio institucional, opacidad y presuntas torturas.

Durante 16 meses caminó buscando respuestas. Tocó puertas. Preguntó nombres. Lo único que recibió, según denuncian activistas, fue silencio.

La verdad que le habían ocultado finalmente salió a la luz. El medio El País confirmó que 16 meses después que su hijo desapareciera, Carmen llegó al cementerio Parque Memorial La Puerta, en Caracas, donde funcionarios le señalaron la tumba de su hijo. Allí, la amarga noticia la golpeó de frente y terminó de destruir cualquier ápice de esperanza. Víctor había sido enterrado desde julio de 2025, nueve meses antes de que las autoridades confirmaran públicamente su muerte.

Mientras el país reaccionaba con rabia y conmoción, Carmen rompía el silencio entre el dolor y el cansancio acumulado de meses de búsqueda. En unas palabras compartidas a medios de comunicación, pidió dignidad y respeto a las autoridades.

“Que tengan un poquito de dignidad, por lo menos, y respeto hacia una persona de mi edad. A una madre que está sufriendo en carne viva, que la mandan para todas partes (...) No solamente con mi hijo, con todas esas humildes criaturas que los tienen en unos subterráneos, que salen ahí más muertos que vivo, que no conocen ni a la familia. No solamente decir que le mataron a su hijo, sino que le prueben que está.”

Para organizaciones como Foro Penal y Provea, el caso expone nuevamente el patrón de desapariciones forzadas y la falta de transparencia que desde hace años denuncian en Venezuela.

El motivo de la detención de Quero sigue envuelto en dudas. El medio El País expuso un elemento que genera interrogantes: el Gobierno alega que, cuando Quero ingresó a El Rodeo el 3 de enero, no proporcionó datos de familiares y que ninguno se presentó a solicitar visitas. Lo cual sorprende ya que el Estado venezolano dispone de los datos filiatorios de todos sus ciudadanos.

Mientras tanto, Carmen Navas quedó convertida en el rostro del duelo interminable de cientos de familias venezolanas que aún buscan a sus desaparecidos. Una madre que pasó 16 meses preguntando dónde estaba su hijo, sin saber que el Estado ya lo había sepultado en silencio.