Asalto en avenida Balboa: Policía aprehende a un tercer sospechoso

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un tercer adolescente presuntamente vinculado al robo agravado cometido contra dos ciudadanos en la avenida Balboa, un caso que ha mantenido abiertas las investigaciones de las autoridades en los últimos días.

La captura se realizó mediante diligencias operativas desarrolladas en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde unidades policiales ubicaron al menor de edad cuando se desplazaba en un vehículo junto a su madre.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también realizaron una diligencia en el sector de Terraplén, donde fue recuperado un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas del asalto.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más personas involucradas en el hecho delictivo registrado en la avenida Balboa.