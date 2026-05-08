Asalto en avenida Balboa: Policía aprehende a un tercer sospechoso

<a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">La Policía Nacional</a> informó sobre <b>la aprehensión de un tercer adolescente </b>presuntamente vinculado <b>al robo agravado cometido contra dos ciudadanos en la avenida Balboa</b>, un caso que ha mantenido abiertas las investigaciones de las autoridades en los últimos días.La captura se realizó mediante <b>diligencias operativas desarrolladas en el corregimiento de Pueblo Nuevo</b>, donde unidades policiales ubicaron al menor de edad cuando se desplazaba en un vehículo junto a su madre. Posteriormente, el adolescente fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.Como parte de las investigaciones, las autoridades también realizaron una diligencia en el sector de Terraplén, <b>donde fue recuperado un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas del asalto</b>.La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más personas involucradas en el hecho delictivo registrado en la avenida Balboa.