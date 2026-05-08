¿Reabrió la escuela de selva de Estados Unidos en Panamá? Esto respondió la Embajada estadounidense

La Embajada de Estados Unidos en Panamá aseguró la mañana de este viernes 8 de mayo que los entrenamientos en la selva que realizan soldados estadounidenses en territorio panameño forman parte de una iniciativa conjunta entre ambos países y se desarrollan en instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública.

Esta aclaración surge luego de que La Estrella de Panamá consultara a la sede diplomática sobre un reportaje de Bloomberg que aseguraba que Estados Unidos habría reabierto su escuela en la selva panameña luego de 25 años de estar cerrada.

Asimismo, detalló que la presencia de militares estadounidenses en el país es de carácter temporal y limitada a los periodos de instrucción.

“El personal estadounidense viaja a Panamá para entrenamientos específicos y temporales, y permanece en el país únicamente durante la duración de la clase específica, luego de la cual regresan a Estados Unidos”, detalló la Embajada.

Con este escenario la sede diplomática indicó a La Estrella de Panamá que las capacitaciones se llevan a cabo en bases panameñas, entre ellas la base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“La capacitación de operaciones en la selva es una iniciativa conjunta entre Estados Unidos y Panamá”, señaló la Embajada, al precisar que los ejercicios se realizan “en coordinación y con previa autorización del Gobierno de Panamá”.

La representación diplomática también enfatizó que todo entrenamiento en el que participa personal militar estadounidense se desarrolla “hombro a hombro” con agentes panameños.

Este 2 de mayo este diario reportó un nuevo entrenamiento de operaciones en la selva en Panamá se inició a finales de abril con la participación de tropas de Estados Unidos y estamentos de seguridad panameños, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la cooperación bilateral en defensa y seguridad.

A través de su cuenta en X el Comando Sur informó sobre el desarrollo de este nuevo curso en la selva panameña, los cuales se intensificaron a finales del año pasado.

Durante las primeras jornadas del programa, este 28 de abril, soldados del Ejército de Estados Unidos realizaron saltos desde una estación de clavados, en el marco de la Evaluación de Supervivencia Acuática de Combate.

La prueba está diseñada para medir la resistencia física y la capacidad de adaptación de los participantes en entornos extremos.

El curso, impulsado por el Comando Sur de Estados Unidos, da inicio a un nuevo ciclo de entrenamientos combinados en territorio panameño, enfocados en recrear condiciones reales de combate y supervivencia tanto en la selva como en escenarios acuáticos.

En esta fase participan agentes estadounidenses junto a entidades locales como el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, lo que refuerza la interoperabilidad y la coordinación operativa entre ambas naciones. También han participado en estas capacitaciones agentes de la Policía Nacional.

Este programa tiene antecedentes recientes. Entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado se desarrollaron cursos similares en la costa del Caribe panameño, específicamente en la provincia de Colón.