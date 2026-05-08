IDAAN anuncia trabajos en Bethania tras ola de quejas por falta de agua

Luego de días de reclamos, molestias y denuncias de residentes de Bethania por constantes interrupciones del servicio, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció que realizará trabajos especiales en el sector como parte del programa “Panamá Sin Fugas”.

A través de sus redes sociales, la entidad informó que estará en Bethania este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo ejecutando labores para detectar y corregir fugas en el sistema de distribución de agua potable.

“Estaremos en Betania con el programa Panamá sin Fugas”, publicó el IDAAN, al tiempo que pidió paciencia y comprensión a la comunidad mientras avanzan los trabajos.

El anuncio ocurre en medio de un creciente malestar entre residentes del corregimiento, quienes recientemente denunciaron cortes inesperados, baja presión y sectores completos sin suministro durante varias horas e incluso días, sin horarios claros ni explicaciones oportunas.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales y medios locales, donde vecinos aseguraban sentirse “abandonados” por la entidad ante la incertidumbre constante sobre el retorno del servicio.

Aunque el IDAAN no detalló si las labores provocarán nuevas interrupciones, sí aseguró que el objetivo del operativo es mejorar el sistema y reducir las pérdidas de agua potable ocasionadas por fugas invisibles o daños en las tuberías.

El programa “Panamá sin fugas” forma parte de la estrategia nacional de la institución para recuperar caudal perdido y estabilizar el suministro en áreas afectadas por problemas recurrentes en la red.

Mientras tanto, residentes de Bethania esperan que las promesas se traduzcan finalmente en un servicio más estable, luego de semanas marcadas por la incertidumbre y la falta de agua en distintos puntos del corregimiento.