Alza en combustibles dispara demanda en el Metro de Panamá: habilitarán ambos andenes

El Metro de Panamá implementará desde este lunes 11 de mayo un nuevo plan operativo para mejorar el servicio ante el aumento de pasajeros registrado en las últimas semanas, relacionado con el alza en los precios del combustible.

La medida permitirá que los usuarios aborden los trenes por ambos andenes en estaciones terminales de la Línea 1 (Villa Zaita y Albrook) y la Línea 2 (San Miguelito 2), especialmente durante las horas pico.

Con este sistema, los trenes podrán movilizar más pasajeros y reducir la acumulación de personas en estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito.

Actualmente, el Metro moviliza alrededor de 420 mil usuarios diarios, unos 40 mil más que el mes pasado, reflejando un mayor uso del transporte público por el aumento en el costo del combustible.