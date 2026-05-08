Alza en combustibles dispara demanda en el Metro de Panamá: habilitarán ambos andenes

El Metro de Panamá exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal en las estaciones durante la implementación del nuevo plan operativo, cuyo objetivo es mejorar el flujo de pasajeros y optimizar el servicio en horas pico.La entidad recomendó utilizar los andenes habilitados según la operación establecida, permitir la salida de los pasajeros antes de abordar los trenes, mantener el orden en escaleras y zonas de circulación, así como planificar los viajes con anticipación.<b>El Metro de Panamá</b> destacó que continuará implementando medidas para responder al crecimiento en la demanda y mejorar la experiencia de los usuarios dentro del sistema.