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Alza en combustibles dispara demanda en el Metro de Panamá: habilitarán ambos andenes

Cambios en el Metro entrarán en vigencia desde el lunes 11 de mayo
Cambios en el Metro entrarán en vigencia desde el lunes 11 de mayo Metro de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/05/2026 10:18
Desde el lunes 11 de mayo habilitarán ambos andenes en terminales del Metro de Panamá.

El Metro de Panamá implementará desde este lunes 11 de mayo un nuevo plan operativo para mejorar el servicio ante el aumento de pasajeros registrado en las últimas semanas, relacionado con el alza en los precios del combustible.

La medida permitirá que los usuarios aborden los trenes por ambos andenes en estaciones terminales de la Línea 1 (Villa Zaita y Albrook) y la Línea 2 (San Miguelito 2), especialmente durante las horas pico.

Con este sistema, los trenes podrán movilizar más pasajeros y reducir la acumulación de personas en estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito.

Actualmente, el Metro moviliza alrededor de 420 mil usuarios diarios, unos 40 mil más que el mes pasado, reflejando un mayor uso del transporte público por el aumento en el costo del combustible.

Aumento del combustible dispara uso del Metro y obliga ajustes
Aumento del combustible dispara uso del Metro y obliga ajustes Metro de Panamá
Nuevas recomendaciones para usuarios del Metro en horas pico

El Metro de Panamá exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal en las estaciones durante la implementación del nuevo plan operativo, cuyo objetivo es mejorar el flujo de pasajeros y optimizar el servicio en horas pico.

La entidad recomendó utilizar los andenes habilitados según la operación establecida, permitir la salida de los pasajeros antes de abordar los trenes, mantener el orden en escaleras y zonas de circulación, así como planificar los viajes con anticipación.

El Metro de Panamá destacó que continuará implementando medidas para responder al crecimiento en la demanda y mejorar la experiencia de los usuarios dentro del sistema.

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