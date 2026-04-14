MiBus da seguimiento a plan por alza del combustible en Panamá

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), empresa pública que opera del sistema Metrobús en los distritos de Panamá y San Miguelito, mantiene en seguimiento su plan de contingencia activado en marzo ante el alza internacional del combustible, cuyo impacto estimado alcanza cerca de $1 millón mensual en costos operativos, mientras sostiene el servicio sin trasladar el aumento al pasaje.

La empresa informó que las medidas implementadas responden al incremento en los costos operativos, que alcanza unos $250,000 adicionales por semana, un gasto no contemplado en el presupuesto.

El precio del petróleo intermedio de Texas, referencia en Estados Unidos, registró una caída de 8.5 % y se ubicó en $91.28 por barril, un recorte de $7.80, en medio de expectativas del mercado sobre una posible reanudación de negociaciones entre ese país e Irán, lo que incidió en los contratos futuros y en la evolución reciente del crudo.

“Las medidas implementadas se mantienen vigentes y en evaluación continua, en función del comportamiento del costo del combustible y su impacto en la operación del sistema”, respondió a un cuestionario de La Estrella de Panamá.

El plan contempla la optimización del servicio en horarios de menor demanda, mientras se mantiene sin afectación la operación en las horas pico, donde se concentra la mayor movilidad de usuarios.

Como parte de estas acciones, MiBus ajustó temporalmente las rutas de corredor, que operan de lunes a viernes en horario matutino desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m., y en la tarde de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los sábados, estas rutas funcionan desde el inicio del servicio hasta las 8:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los domingos el servicio se presta únicamente con rutas troncales y complementarias.

Exceptuaron de los ajustes antes descritos todas las rutas troncales y complementarias, así como las rutas S420 Pacora, S662 Costa del Este y T080 La Cabima – ZP Chilibre, que mantienen su operación regular.

Desde la implementación del plan de contingencia, la empresa recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos utilizando rutas troncales, complementarias y el sistema Metro de Panamá, como alternativa eficiente, especialmente en horarios valle.

En paralelo, MiBus mantiene un monitoreo diario del consumo de combustible en galones y de la demanda del servicio, lo que permite ajustar la operación de forma responsable.

“MiBus mantiene un monitoreo permanente que permite ajustar la operación de manera responsable, garantizando la continuidad del servicio y priorizando la atención en los horarios de mayor demanda”, señaló.

La empresa de transporte cuenta con aproximadamente 1,080 unidades disponibles. Indicaron que durante el periodo de contingencia no han registrado eventos mayores que hayan afectado la flota.

En cuanto al recurso humano, MiBus mantiene una planilla de más de 4,000 trabajadores, de los cuales cerca de 3,000 son operadores.

Actualmente, el sistema moviliza cerca de 510,000 pasajeros en días hábiles, unos 25,000 más que en periodos anteriores, lo que refleja una mayor demanda del transporte público.

La empresa destaca que estas medidas no generan ahorros directos, pero permiten contener el impacto económico y evitar un aumento en la tarifa.

“Estas decisiones han permitido evitar un incremento en el costo del pasaje, protegiendo directamente a nuestros usuarios”, precisó.

MiBus reitera que las acciones forman parte de una estrategia para sostener la movilidad urbana en un contexto internacional adverso, mientras se mantiene la evaluación constante del comportamiento del combustible y la demanda.