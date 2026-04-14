MiBus da seguimiento a plan por alza del combustible en Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/transporte-masivo-de-panama-s-a-mibus">Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus)</a></b>, empresa pública que opera del sistema <b>Metrobús</b> en los distritos de Panamá y San Miguelito, mantiene en seguimiento su <b>plan de contingencia activado en marzo ante el alza internacional del combustible</b>, cuyo impacto estimado alcanza cerca de <b>$1 millón</b> mensual en costos operativos, mientras sostiene el servicio sin trasladar el aumento al pasaje.La empresa informó que las medidas implementadas responden al incremento en los costos operativos, que alcanza unos<b> $250,000</b> adicionales por semana, un gasto no contemplado en el presupuesto.El precio del petróleo intermedio de Texas, referencia en Estados Unidos, registró una caída de <b>8.5 %</b> y se ubicó en<b> $91.28 por barril</b>, un recorte de <b>$7.80</b>, en medio de expectativas del mercado sobre una posible reanudación de negociaciones entre ese país e Irán, lo que incidió en los contratos futuros y en la evolución reciente del crudo.<i>'Las medidas implementadas se mantienen vigentes y en evaluación continua, en función del comportamiento del costo del combustible y su impacto en la operación del sistema'</i>, respondió a un cuestionario de <b>La Estrella de Panamá</b>.El plan contempla <b>la optimización del servicio en horarios de menor demanda</b>, mientras se mantiene sin afectación la operación en las horas pico, donde se concentra la mayor movilidad de usuarios.Como parte de estas acciones, <b>MiBus </b>ajustó temporalmente las rutas de corredor, que operan de lunes a viernes en horario matutino desde el inicio del servicio hasta las <b>8:00 a.m.</b>, y en la tarde de<b> 3:00 p.m.</b> a <b>8:00 p.m.</b>Los sábados, estas rutas funcionan desde el inicio del servicio hasta las <b>8:00 a.m. </b>y de<b> 11:00 a.m.</b> a <b>3:00 p.m.</b>, mientras que los domingos el servicio se presta únicamente con rutas troncales y complementarias.Exceptuaron de los ajustes antes descritos todas <b>las rutas troncales y complementarias</b>, así como las rutas S420 Pacora, S662 Costa del Este y T080 La Cabima – ZP Chilibre, que mantienen su operación regular.Desde la implementación del plan de contingencia, la empresa recomendó a los usuarios <b>planificar sus desplazamientos utilizando rutas troncales, complementarias y el sistema</b> <b><a href="/tag/-/meta/mpsa-metro-de-panama-s-a-">Metro de Panamá</a></b>, como alternativa eficiente, especialmente en horarios valle.En paralelo, <b>MiBus </b>mantiene un monitoreo diario del <b>consumo de combustible en galones</b> y de la demanda del servicio, lo que permite ajustar la operación de forma responsable.<i>'MiBus mantiene un monitoreo permanente que permite ajustar la operación de manera responsable, garantizando la continuidad del servicio y priorizando la atención en los horarios de mayor demanda', señaló.</i> La empresa de transporte cuenta con aproximadamente<b> 1,080 unidades </b>disponibles. Indicaron que durante el periodo de contingencia <b>no han registrado eventos mayores que hayan afectado la flota</b>.En cuanto al recurso humano, MiBus mantiene una planilla de más de <b>4,000</b> trabajadores, de los cuales cerca de <b>3,000</b> son operadores. Actualmente, el sistema moviliza cerca de <b>510,000</b> pasajeros en días hábiles, unos <b>25,000</b> más que en periodos anteriores, lo que refleja una mayor demanda del transporte público.<b>La empresa destaca que estas medidas no generan ahorros directos, pero permiten contener el impacto económico y evitar un aumento en la tarifa.</b><i>'Estas decisiones han permitido evitar un incremento en el costo del pasaje, protegiendo directamente a nuestros usuarios'</i>, precisó.<b>MiBus</b> reitera que las acciones forman parte de una estrategia para sostener la movilidad urbana en un contexto internacional adverso, mientras se mantiene la evaluación constante del comportamiento del combustible y la demanda.