Thomas Christiansen enciende las alarmas: dos figuras de Panamá podrían quedar fuera del Mundial 2026

A menos de una semana del cierre oficial de las plantillas para el Mundial 2026, el técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, admitió para<b> TVMAX DEPORTES </b>que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento especial sobre la evolución física de dos de sus referentes: el portero Luis Mejía y el mediocampista Adalberto 'Coco' Carrasquilla.Durante una conferencia de prensa, el estratega hispano-danés reveló que ambos futbolistas continúan trabajando bajo un plan específico de recuperación y que la decisión final sobre su disponibilidad se tomará prácticamente sobre la hora.<i><b>'Nosotros tenemos un plan de seguimiento a cada jugador, sobre todo con Luis y con Coco. Los demás es un poco por precaución de alguna molestia que puedan tener, pero van a estar aptos. Lo único es ver la evolución de estos dos y luego tomar una decisión'</b></i>, afirmó.<b>Christiansen no descarta un cambio de última hora</b>Las declaraciones del seleccionador dejan abierta la posibilidad de que Panamá realice una modificación en la lista si alguno de los dos jugadores no logra recuperarse a tiempo.Al ser consultado sobre si ya tiene definido a quién reemplazaría en caso de una baja, Christiansen fue claro: todavía no quiere precipitarse.<i><b>'Hay que esperar hasta el final. Tenemos hasta el día menos uno para tomar la decisión, quiere decir el día 16'</b></i>, explicó el entrenador, dejando en evidencia que el cuerpo técnico agotará todas las opciones antes de renunciar a contar con dos de sus hombres clave.<b>Gunn y Griffith, listos por si hay una emergencia</b>El DT también confirmó que la presencia de dos jugadores adicionales en la concentración responde precisamente a ese escenario. Se trata de John Gunn, quien cubre la posición de Luis Mejía, y Víctor Griffith, alternativa natural en caso de que Adalberto Carrasquilla no pueda estar disponible.<i><b>'Para eso tenemos dos jugadores más: en la posición de Luis está Gunn y para la situación de Coco está Griffith. También hay que agradecer a la Federación el esfuerzo de permitirme traer a dos jugadores más'</b></i>, destacó.La declaración refuerza la idea de que Panamá mantiene un plan de contingencia preparado mientras espera la evolución médica de ambos futbolistas.<b>La expectativa crece a pocos días del debut</b>Aunque Christiansen transmitió tranquilidad al señalar que el resto de los jugadores que realizan trabajos de gimnasio o recuperación estarán en condiciones de competir, el foco de atención sigue puesto en Luis Mejía y 'Coco' Carrasquilla.Ambos son considerados piezas fundamentales en el esquema de la selección panameña y cualquier ausencia obligaría al cuerpo técnico a modificar la planificación con la que el equipo afrontará la máxima cita del fútbol.Por ahora, la selección seguirá monitoreando día a día la recuperación de sus dos figuras.