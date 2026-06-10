Thomas Christiansen enciende las alarmas: dos figuras de Panamá podrían quedar fuera del Mundial 2026

A menos de una semana del cierre oficial de las plantillas para el Mundial 2026, el técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, admitió para TVMAX DEPORTES que el cuerpo técnico mantiene un seguimiento especial sobre la evolución física de dos de sus referentes: el portero Luis Mejía y el mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla.

Durante una conferencia de prensa, el estratega hispano-danés reveló que ambos futbolistas continúan trabajando bajo un plan específico de recuperación y que la decisión final sobre su disponibilidad se tomará prácticamente sobre la hora.

“Nosotros tenemos un plan de seguimiento a cada jugador, sobre todo con Luis y con Coco. Los demás es un poco por precaución de alguna molestia que puedan tener, pero van a estar aptos. Lo único es ver la evolución de estos dos y luego tomar una decisión”, afirmó.

Christiansen no descarta un cambio de última hora

Las declaraciones del seleccionador dejan abierta la posibilidad de que Panamá realice una modificación en la lista si alguno de los dos jugadores no logra recuperarse a tiempo.

Al ser consultado sobre si ya tiene definido a quién reemplazaría en caso de una baja, Christiansen fue claro: todavía no quiere precipitarse.

“Hay que esperar hasta el final. Tenemos hasta el día menos uno para tomar la decisión, quiere decir el día 16”, explicó el entrenador, dejando en evidencia que el cuerpo técnico agotará todas las opciones antes de renunciar a contar con dos de sus hombres clave.

Gunn y Griffith, listos por si hay una emergencia

El DT también confirmó que la presencia de dos jugadores adicionales en la concentración responde precisamente a ese escenario. Se trata de John Gunn, quien cubre la posición de Luis Mejía, y Víctor Griffith, alternativa natural en caso de que Adalberto Carrasquilla no pueda estar disponible.

“Para eso tenemos dos jugadores más: en la posición de Luis está Gunn y para la situación de Coco está Griffith. También hay que agradecer a la Federación el esfuerzo de permitirme traer a dos jugadores más”, destacó.

La declaración refuerza la idea de que Panamá mantiene un plan de contingencia preparado mientras espera la evolución médica de ambos futbolistas.

La expectativa crece a pocos días del debut

Aunque Christiansen transmitió tranquilidad al señalar que el resto de los jugadores que realizan trabajos de gimnasio o recuperación estarán en condiciones de competir, el foco de atención sigue puesto en Luis Mejía y “Coco” Carrasquilla.

Ambos son considerados piezas fundamentales en el esquema de la selección panameña y cualquier ausencia obligaría al cuerpo técnico a modificar la planificación con la que el equipo afrontará la máxima cita del fútbol.

Por ahora, la selección seguirá monitoreando día a día la recuperación de sus dos figuras.