Mulino anuncia que impulsará una asamblea constituyente en 2027 para reformar la ‘Constitución’ de Panamá

Panamá tendrá una asamblea constituyente en 2027. Ese fue el anuncio realizado por el presidente José Raúl Mulino durante su intervención en la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde aseguró que el país necesita una reforma profunda de la Constitución para fortalecer las instituciones y responder a los desafíos del futuro.

El mandatario señaló que, una vez concluidas las elecciones generales de 2029, el país deberá contar con una nueva Carta Magna surgida de un proceso constituyente.

“En 2027 tendremos una constituyente”, afirmó Mulino ante empresarios y representantes de distintos sectores del país.

“El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda a hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar con el ánimo, por un lado, terminar de enrumbar esta economía de manera seria, responsable, sobre todo en el aspecto fiscal, pero también en la transformación institucional del Estado a través de una constituyente que es una constituyente profunda y si se logra con éxito el legado más grande de mi gobierno haber reformado al Estado dentro de una participación amplia, democrática, de todos los sectores como pasó en este país en 1945”, dijo Mulino.

Mulino pidió a la ciudadanía y a los distintos sectores del país no temer al proceso constituyente que propone impulsar en 2027, al asegurar que no tendrá como objetivo alterar el equilibrio de poderes ni favorecer intereses personales.

”No le tengan miedo, que no será un acto político para disolver ningún poder del Estado, ni para yo poder reelegirme, ni nada que se parezca, absolutamente”, afirmó el mandatario.

Reforma constitucional será una prioridad

Durante su discurso, el presidente sostuvo que la actual Constitución requiere cambios estructurales para adecuarla a las necesidades del Panamá de hoy y garantizar un marco institucional más sólido.

Mulino indicó que el proceso constituyente deberá desarrollarse con amplia participación ciudadana y convertirse en un espacio para construir consensos nacionales sobre el futuro del país.

Aunque no detalló el mecanismo que se utilizará para convocar la constituyente, reiteró que la reforma constitucional será uno de los proyectos más importantes de su administración.