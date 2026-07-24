Fuertes lluvias en Panamá dejan 76 viviendas afectadas, 380 personas impactadas y un muerto

Las fuertes lluvias que azotaron Panamá este jueves 23 de julio dejaron un saldo preliminar de 76 viviendas afectadas, alrededor de 380 personas impactadas y un fallecido en la provincia de Darién, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene operaciones de respuesta, monitoreo y evaluación de daños en varias regiones del país.

De acuerdo con el informe oficial del Sinaproc, las precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y la crecida de ríos en las provincias de Colón, Herrera, Los Santos y Darién, donde distintas instituciones continúan atendiendo las emergencias.

Colón concentra la mayor cantidad de afectados

La provincia de Colón es la más golpeada por las lluvias. En el corregimiento de Nombre de Dios, en Costa Arriba, unas 60 viviendas registraron la entrada de agua, afectando aproximadamente a 300 personas.

Aunque los niveles de los ríos comenzaron a descender, los equipos de emergencia continúan evaluando los daños ocasionados por las inundaciones.

También se reportaron afectaciones por la crecida de los ríos en Palenque y Cuango, mientras que los ríos Guanche, Piedra, Portobelo y Cárdenas permanecen con niveles elevados.

Además, el puente de María Chiquita presenta daños en sus bases y se registraron cuatro deslizamientos de tierra junto con la caída de árboles sobre la vía hacia Costa Arriba de Colón.

En la zona trabajan unidades del Sinaproc, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y autoridades locales para atender a las familias afectadas.

Inundaciones afectan sectores de Herrera

En la provincia de Herrera, las lluvias provocaron inundaciones en La Arena de Chitré, La Valencia, la ruta Pesé-Monagrillo y la barriada Don Esteban.

Hasta el momento, el Sinaproc ha evaluado 11 viviendas afectadas, con aproximadamente 55 personas impactadas, mientras continúan las inspecciones y el monitoreo en las áreas afectadas.

Rescatan a un adulto mayor en Los Santos

En Los Santos, las lluvias ocasionaron la entrada de agua en el Colegio Coronel Segundo Villarreal, el Instituto Profesional Técnico de Azuero (IPTA) y sectores de la barriada La Gutiérrez, en La Villa de Los Santos.

El balance preliminar reporta cinco viviendas afectadas y alrededor de 25 personas impactadas.

Durante la emergencia, personal del Sinaproc logró rescatar a un adulto mayor con movilidad reducida, mientras que las autoridades confirmaron que el río La Villa permanece dentro de su cauce.

Continúa la búsqueda de una persona desaparecida en Darién

La situación más delicada se registra en la provincia de Darién, donde una persona permanece desaparecida en el sector de Santa Fe, río Congo Arriba, en Platanillo, luego de que el vehículo en el que se desplazaba fuera arrastrado por la fuerte corriente.

Las labores de búsqueda son desarrolladas por funcionarios del Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y miembros de la comunidad.

En horas de la noche de este jueves se ubicó el cuerpo sin signos vitales de un hombre de 26 años, quien fue arrastrado por la corriente tras intentar cruzar una quebrada afluente del río Platanillo.

Sinaproc pide evitar cruzar ríos y calles inundadas

El informe oficial señala que no se reportan personas desaparecidas en Colón, Herrera ni Los Santos, y que hasta el momento no ha sido necesario habilitar albergues.

Ante la persistencia de las condiciones climáticas, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia para evitar nuevas situaciones de riesgo.