Sinaproc reporta afectaciones en Veraguas y Ngäbe Buglé por fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas en el norte de la provincia de Veraguas, especialmente en el distrito de Santa Fe, han provocado la crecida de ríos desde el pasado 10 de abril, generando afectaciones en el acceso a comunidades y daños a viviendas.

El mal tiempo también ha impactado al sector agropecuario, con reportes de reses y caballos arrastrados por la corriente, así como pérdidas en cultivos debido a las inundaciones.

En la Comarca Ngäbe Buglé, la situación también es crítica, luego de que la crecida del río Grande y el río Palmar ocasionara afectaciones en varias comunidades.

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Maritzel Rivera, informó que desde el viernes se mantenían reportes de niveles elevados en los ríos, detectados a través de una red de monitoreo con docentes. Explicó que las lluvias constantes han provocado una saturación del suelo del 100%, lo que mantiene el riesgo de desbordamientos y deslizamientos de tierra.