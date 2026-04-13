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Sinaproc reporta afectaciones en Veraguas y Ngäbe Buglé por fuertes lluvias

El Sinaproc alerta por crecida de ríos en Veraguas y comarca Ngäbe Buglé
El Sinaproc alerta por crecida de ríos en Veraguas y comarca Ngäbe Buglé @Sinaproc_Panama
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 09:18
Crecida de ríos deja comunidades incomunicadas y viviendas afectadas en el norte del país

Las intensas lluvias registradas en el norte de la provincia de Veraguas, especialmente en el distrito de Santa Fe, han provocado la crecida de ríos desde el pasado 10 de abril, generando afectaciones en el acceso a comunidades y daños a viviendas.

El mal tiempo también ha impactado al sector agropecuario, con reportes de reses y caballos arrastrados por la corriente, así como pérdidas en cultivos debido a las inundaciones.

En la Comarca Ngäbe Buglé, la situación también es crítica, luego de que la crecida del río Grande y el río Palmar ocasionara afectaciones en varias comunidades.

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Maritzel Rivera, informó que desde el viernes se mantenían reportes de niveles elevados en los ríos, detectados a través de una red de monitoreo con docentes. Explicó que las lluvias constantes han provocado una saturación del suelo del 100%, lo que mantiene el riesgo de desbordamientos y deslizamientos de tierra.

Rivera detalló que un equipo de respuesta intentó ingresar al área norte de Veraguas el sábado y domingo para brindar asistencia, pero las condiciones de los caminos obligaron a suspender la misión por motivos de seguridad. No obstante, en la región de Ñokribo, en Bocas del Toro, sí se logró acceder a algunas comunidades para evaluar los daños.

Hasta el momento, no se reportan personas desaparecidas ni víctimas fatales por inmersión; sin embargo, se han confirmado al menos tres viviendas con pérdida total. Las autoridades indicaron que continúan las evaluaciones una vez mejoren las condiciones climáticas.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases este lunes en el corregimiento de Calovébora, en la costa norte de Veraguas, así como en la región de Ñokribo de la Comarca Ngäbe Buglé y en varios centros educativos de Bocas del Toro, como medida preventiva para salvaguardar a estudiantes y docentes.

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