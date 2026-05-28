Mulino resalta diálogo con China

El mandatario también se pronunció sobre la situación en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y su rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, dónde se ha informado primero de su renuncia, seguido por un comunicado oficial negando que vaya a dejar el cargo.'Lo ocurrido en la Unachi ha sido un show lamentable que profundiza una mala imagen de una institución universitaria con un entendimiento aberrante de lo que la autonomía que la ley les provee significa', declaró Mulino. 'Por supuesto que yo respeto la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y de actos que rayan abiertamente en la moral pública'. El mandatario calificó a la Unachi de un feudo y señaló directamente a su junta directiva.'Creo que la Junta Directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello. Debe ser una universidad del Siglo XXI y no un feudo de una rectora y de sus adláteres. Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad. Pero no lo puedo hacer. Por lo pronto, de mi gobierno no habrá un solo centavo', sentenció.