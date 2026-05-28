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Mulino resalta diálogo con China

El presidente de la República, José Raúl Mulino.
El presidente de la República, José Raúl Mulino. ROBERTO BARRIOS / La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 29/05/2026 00:00
La reunión entre cancilleres suaviza las tensiones con China y se espera la renovación de un acuerdo de cooperación marítimo. Sobre la Unachi, el mandatario asegura que respeta la autonomía universitaria

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este jueves los acercamientos entre Panamá y China luego de una reunión entre el canciller Javier Martínez-Acha y su homólogo chino Wang Yi en Nueva York.

“No toda la verdad es sabida en China, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo extraordinariamente grande y profundo de explicar todo lo que aquí ha pasado con los puertos. Yo espero que el inicio de una negociación para lo del acuerdo de país más preferenciado y materia de puertos, va a ayudar mucho a allanar el camino en esto”, manifestó Mulino durante su conferencia semanal. “Nosotros aquí lo que hemos hecho es actuar en concordancia con nuestra Constitución, con nuestras leyes y permitir, como se ha permitido, que nuestros dos puertos en Balboa y Cristóbal, funcionen a cabalidad. Yo espero que disminuya la tensión y podamos tener con ellos un diálogo respetuoso”.

En noviembre de 2017, Panamá y China firmaron un acuerdo de cooperación marítima que concede a Panamá el estatus de “Nación más favorecida” para que los buques de registro panameño reciban beneficios en los puertos chinos. Pero en los meses recientes, Panamá ha denunciado retrasos y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Ahora, tras la reunión entre cancilleres, se habla de la renovación de este acuerdo lo que podría suavizar las tensiones en el sector.

Unachi

El mandatario también se pronunció sobre la situación en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y su rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, dónde se ha informado primero de su renuncia, seguido por un comunicado oficial negando que vaya a dejar el cargo.

“Lo ocurrido en la Unachi ha sido un show lamentable que profundiza una mala imagen de una institución universitaria con un entendimiento aberrante de lo que la autonomía que la ley les provee significa”, declaró Mulino. “Por supuesto que yo respeto la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y de actos que rayan abiertamente en la moral pública”.

El mandatario calificó a la Unachi de un feudo y señaló directamente a su junta directiva.

”Creo que la Junta Directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello. Debe ser una universidad del Siglo XXI y no un feudo de una rectora y de sus adláteres. Si por mí fuera y tuviera la capacidad, esa señora no hubiera entrado hoy a la universidad. Pero no lo puedo hacer. Por lo pronto, de mi gobierno no habrá un solo centavo”, sentenció.

José Raúl Mulino
Presidente de la República
Creo que la Junta Directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello. Debe ser una universidad del Siglo XXI y no un feudo de una rectora y de sus adláteres”,
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