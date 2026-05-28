Mulino resalta diálogo con China

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este jueves los acercamientos entre Panamá y China luego de una reunión entre el canciller Javier Martínez-Acha y su homólogo chino Wang Yi en Nueva York.

“No toda la verdad es sabida en China, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo extraordinariamente grande y profundo de explicar todo lo que aquí ha pasado con los puertos. Yo espero que el inicio de una negociación para lo del acuerdo de país más preferenciado y materia de puertos, va a ayudar mucho a allanar el camino en esto”, manifestó Mulino durante su conferencia semanal. “Nosotros aquí lo que hemos hecho es actuar en concordancia con nuestra Constitución, con nuestras leyes y permitir, como se ha permitido, que nuestros dos puertos en Balboa y Cristóbal, funcionen a cabalidad. Yo espero que disminuya la tensión y podamos tener con ellos un diálogo respetuoso”.

En noviembre de 2017, Panamá y China firmaron un acuerdo de cooperación marítima que concede a Panamá el estatus de “Nación más favorecida” para que los buques de registro panameño reciban beneficios en los puertos chinos. Pero en los meses recientes, Panamá ha denunciado retrasos y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Ahora, tras la reunión entre cancilleres, se habla de la renovación de este acuerdo lo que podría suavizar las tensiones en el sector.