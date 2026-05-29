¿Quién es Vanessa Cortés? La mujer captada con Petro en Casco Antiguo que está bajo la lupa

Lo que comenzó como unas imágenes virales del presidente colombiano Gustavo Petro caminando de la mano con una mujer en el Casco Antiguo, terminó convirtiéndose en una investigación que hoy sacude el panorama político colombiano.

La mujer captada junto al mandatario en junio de 2024 sería Vanessa Cortés Carmona, una mujer de 33 años que, según una investigación publicada por el medio La Silla Vacía, habría pasado en pocos años de no registrar propiedades ni empresas a figurar como propietaria de bienes y activos valorados en más de 600 millones de pesos colombianos.

La investigación sostiene que el crecimiento patrimonial de Cortés comenzó poco después de la llegada de Petro al poder en agosto de 2022. Apenas un mes después de la posesión presidencial, fundó Kayros Advice SAS, una empresa que hoy reporta millonarios activos e ingresos.

Antes de 2022, percibía ingresos mensuales inferiores a tres millones de pesos colombianos, no tenía propiedades ni empresas registradas a su nombre y residía en un apartamento de clase media en Bogotá.

Funcionarios quienes tiene acceso directo al presidente, le confirmaron al medio que Cortés sería la pareja sentimental del presidente. Además, fotografías, documentos empresariales y registros públicos fueron utilizados para rastrear sus movimientos y conexiones.

Sin embargo, según dió a conocer el medio, al ser consultada, Cortés negó mantener una relación sentimental con el presidente y afirmó encontrarse soltera.

Uno de los puntos que más llama la atención de la investigación es la falta de evidencia pública sobre las actividades comerciales que habrían permitido el rápido crecimiento económico de la empresaria. Aunque Cortés aseguró que sus ingresos provienen de asesorías administrativas y financieras, La Silla Vacía indicó que no encontró registros, contratos ni información verificable que respaldaran dichas operaciones.

Entre las adquisiciones mencionadas figuran un nuevo apartamento en el sector de El Chicó, un barrio muy exclusivo de Colombia, y un lote de 8.000 metros cuadrados en La Calera, valorado comercialmente en unos 700 millones de pesos.

La Silla Vacía también indicó que en las redes sociales de Cortés aparecen fotografías en destinos como El Cairo y Emiratos Árabes Unidos, coincidiendo con viajes oficiales realizados por Petro a esos países en octubre y noviembre del año pasado.

La investigación además expone presuntas conexiones empresariales entre el entorno de Cortés y figuras cercanas al Gobierno colombiano como Euclides Torres, señalado como uno de los financiadores de la campaña presidencial de Petro.

Aunque el medio aclaró que no encontró pruebas directas de financiación entre ellos, sí detectó coincidencias empresariales, vínculos societarios y relaciones con funcionarios del círculo político del presidente.

La Silla Vacía sostuvo que el caso trasciende la esfera privada debido a que el incremento patrimonial de Cortés ocurrió tras la llegada de Petro al poder y estaría rodeado de conexiones políticas y empresariales que consideran de interés público.