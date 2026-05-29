Violencia, crisis fiscal y salud: los desafíos que heredará el próximo presidente de Colombia

Mientras millones de colombianos acuden a las urnas para la primera vuelta presidencial de este <b>31 de mayo</b>, el país enfrenta un escenario complejo que va mucho más allá de la disputa entre candidatos. Quien llegue a la <b>Casa de Nariño </b>heredará una nación golpeada por <b>la violencia, presionada por problemas fiscales, enfrentada a un sistema de salud en dificultades y con una creciente desconfianza hacia las instituciones</b>.En regiones como el <b>Catatumbo</b>, en la frontera con <b>Venezuela</b>, la realidad ilustra la magnitud de la crisis. Allí, mujeres embarazadas han vuelto a dar a luz en sus casas por temor a desplazarse por carreteras controladas por grupos armados. Los campesinos temen las minas antipersonales, los niños viven bajo la amenaza de drones cargados con explosivos y miles de familias han abandonado sus hogares.Durante el último año, <b>cerca de 100.000 personas dejaron esa región debido a la violencia</b>.