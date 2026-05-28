‘Manifiesto de Panamá’ plantea elecciones libres y liberación de presos políticos en Venezuela

La ciudad de Panamá volvió a posicionarse como escenario clave para los debates políticos de la región tras la proclamación del llamado “Manifiesto de Panamá”, un documento impulsado por sectores democráticos venezolanos que plantea una ruta de negociación y transición hacia la democracia de su país.

El manifiesto fue suscrito en Panamá por representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, movimientos políticos y organizaciones vinculadas a la oposición venezolana, bajo el liderazgo de María Corina Machado y con el respaldo del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia.

Panamá es uno de los países que reconoce a González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024.

El documento destaca que la capital panameña sirvió como punto de encuentro para consolidar un “Gran Acuerdo Nacional” orientado a la recuperación institucional de Venezuela y a la organización de una transición democrática.

Panamá, sede de un acuerdo político regional

El texto resalta el papel de Panamá como territorio neutral y estratégico para reunir a las fuerzas democráticas venezolanas en un momento que califican como “decisivo” para la historia republicana del país sudamericano.

En el manifiesto, los firmantes sostienen que la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024 “marcó un punto de inflexión irreversible” y aseguran que el objetivo principal es avanzar hacia una elección presidencial “libre, transparente y soberana”.

La declaración también reconoce el llamado “Plan de Tres Fases” promovido por el Gobierno de Estados Unidos y anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual consideran un marco estratégico para la recuperación democrática venezolana.

Proponen negociación política y liberación de presos

Entre los principales puntos del documento destacan:

El impulso de una negociación política con acompañamiento internacional.

La liberación de presos políticos civiles y militares.

El retorno seguro de los exiliados venezolanos.

El desmontaje de estructuras represivas y grupos armados ilegales.

La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente.

La convocatoria de elecciones presidenciales con observación internacional.

Los firmantes señalaron que las conversaciones serán coordinadas por Machado junto a la Plataforma Unitaria Democrática y diversos sectores de la sociedad civil venezolana.

Panamá refuerza su perfil diplomático en América Latina

La realización de este encuentro en la capital panameña refuerza el papel de Panamá como punto de diálogo político y diplomático en América Latina, especialmente en temas relacionados con democracia, gobernabilidad y estabilidad regional.

El “Manifiesto de Panamá” fue presentado oficialmente en la ciudad de Panamá en 23 de mayo de 2026 y concluye con un llamado a la unidad nacional venezolana y a la construcción de una transición democrática “ordenada, pacífica y efectiva”.