Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 30 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este viernes 29 de mayo se mantendrán las lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos del país, debido a las condiciones húmedas e inestables que predominan sobre el territorio nacional.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se prevén lluvias con descargas eléctricas en sectores marítimos del Pacífico, el Golfo de Panamá, Panamá Oeste y áreas cercanas al litoral. En el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados y un ambiente cálido.

Para la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de actividad eléctrica sobre Darién, la comarca Emberá, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro y sectores de Chiriquí. En otras regiones las precipitaciones serán aisladas y de corta duración.

En la vertiente del Caribe persistirán lluvias aisladas y cielos variables, especialmente en Bocas del Toro, Colón y el norte de Veraguas. Durante la tarde podrían registrarse aguaceros intermitentes y tormentas aisladas en zonas costeras y montañosas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional estarán entre 18 °C y 22 °C. Las máximas alcanzarán entre 23 °C y 30 °C.

El IMHPA indicó además que en el Caribe se mantienen condiciones marítimas de advertencia, con oleajes de hasta 2 metros de altura, mientras que en el Pacífico el mar permanecerá relativamente estable.

También se prevén índices de radiación ultravioleta entre moderados y altos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).