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Información útil

Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 30 de mayo

El IMHPA indicó además que en el Caribe se mantienen condiciones marítimas de advertencia
El IMHPA indicó además que en el Caribe se mantienen condiciones marítimas de advertencia Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 29/05/2026 06:03
Para la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros de moderada a fuerte.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este viernes 29 de mayo se mantendrán las lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos del país, debido a las condiciones húmedas e inestables que predominan sobre el territorio nacional.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se prevén lluvias con descargas eléctricas en sectores marítimos del Pacífico, el Golfo de Panamá, Panamá Oeste y áreas cercanas al litoral. En el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados y un ambiente cálido.

Para la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de actividad eléctrica sobre Darién, la comarca Emberá, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro y sectores de Chiriquí. En otras regiones las precipitaciones serán aisladas y de corta duración.

En la vertiente del Caribe persistirán lluvias aisladas y cielos variables, especialmente en Bocas del Toro, Colón y el norte de Veraguas. Durante la tarde podrían registrarse aguaceros intermitentes y tormentas aisladas en zonas costeras y montañosas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional estarán entre 18 °C y 22 °C. Las máximas alcanzarán entre 23 °C y 30 °C.

El IMHPA indicó además que en el Caribe se mantienen condiciones marítimas de advertencia, con oleajes de hasta 2 metros de altura, mientras que en el Pacífico el mar permanecerá relativamente estable.

También se prevén índices de radiación ultravioleta entre moderados y altos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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