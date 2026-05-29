Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 30 de mayo

El<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a>informó que este viernes 29 de mayo <b>se mantendrán las lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos del país</b>, debido a las condiciones húmedas e inestables que predominan sobre el territorio nacional.Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, <b>se prevén lluvias con descargas eléctricas en sectores marítimos del Pacífico</b>, el <b>Golfo de Panamá, Panamá Oeste </b>y áreas cercanas al litoral. En el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados y un ambiente cálido.Para la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo aguaceros de moderada a fuerte intensidad acompañados de actividad eléctrica sobre<b> Darién, la comarca Emberá, el sur de Veraguas, la península de Azuero, Coclé, Panamá Metro </b>y sectores de <b>Chiriquí</b>. En otras regiones las precipitaciones serán aisladas y de corta duración.En la vertiente del Caribe persistirán lluvias aisladas y cielos variables, especialmente en<b> Bocas del Toro, Colón y el norte de Veraguas.</b> Durante la tarde podrían registrarse aguaceros intermitentes y tormentas aisladas en zonas costeras y montañosas.Las temperaturas mínimas oscilarán entre <b>14 °C y 17 °C </b>en zonas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional estarán entre <b>18 °C y 22 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>23 °C y 30 °C.</b>El IMHPA indicó además que en el Caribe se mantienen condiciones marítimas de advertencia, con oleajes de hasta 2 metros de altura, mientras que en el Pacífico el mar permanecerá relativamente estable.También se prevén índices de radiación ultravioleta entre moderados y altos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).