Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 29 de mayo de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 29 de mayo de 2026, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

- 4

- 7

- 6

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito Millonario:

47, 46, 76, 66, 07, 81, 28 y 74.

Números ganadores del Gordito del Zodíaco del 8 de mayo de 2026:

Primer Premio: 4281

Letras: CDCC

Serie: 7

Folio: 4

Segundo premio: 66

Tercer Pemio: 07