Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 10 de mayo de 2026, según la IA

Este 10 de mayo de 2026 se celebrara el sorteo miercolito dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 10 de mayo:

- 7

- 5

- 0

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

75 – 57 – 47 – 58 – 46

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 6 de mayo:

Primer Premio: 4757

Letras: BBCB

Serie: 24

Folio: 6

Segundo Premio: 6046

Tercer Premio: 5808