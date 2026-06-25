Tres empresas buscan construir hospital en Panamá Norte

Las especificaciones técnicas detallan que el diseño del hospital deberá incluir estudios geotécnicos, hidrológicos, de impacto ambiental, señalización, tráfico y seguridad, entre otros.Asimismo, el contratista deberá desarrollar todos los planos de ingeniería civil, arquitectura, sistemas eléctricos, mecánicos, gases médicos y equipos especializados, bajo supervisión y aprobación de las autoridades competentes.El plazo de ejecución de la obra es de 730 días calendario, equivalente a dos años, dentro de los cuales se deben completar las fases de diseño y construcción.