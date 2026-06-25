Tres empresas buscan construir hospital en Panamá Norte

Tres consorcios presentaron propuestas para construir el nuevo Hospital de Panamá Norte, en un proyecto impulsado por el Ministerio de Salud que supera los $79 millones y que busca reforzar la red hospitalaria en la capital. La licitación contempla un contrato integral que incluye diseño, desarrollo de planos finales, financiamiento, construcción, equipamiento médico y no médico, además del mantenimiento preventivo, correctivo y operativo del centro hospitalario. Las empresas participantes son CTL Ingeniería, S.A.; Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A.; y Constructora Rigaservices, S.A., que presentaron ofertas económicas muy cercanas entre sí, todas en el rango de los 79 millones de dólares.

Un proyecto hospitalario de segundo nivel

El nuevo hospital se proyecta como una instalación de segundo nivel de atención para el sector de Panamá Norte, una zona que, según el pliego de cargos, registra crecimiento poblacional y demanda creciente de servicios de salud. El proyecto busca fortalecer la red de servicios sanitarios con una infraestructura moderna, con capacidad de atención continua y articulación con otros centros del sistema de salud. El diseño deberá responder al Programa Médico Arquitectónico aprobado por el Ministerio de Salud y ajustarse a normas técnicas de distintas entidades reguladoras, como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Discapacidad.

Diseño, obra y mantenimiento por tres años

El contrato establece que el contratista será responsable de todas las fases del proyecto: desde los estudios técnicos iniciales hasta la construcción y el equipamiento del hospital. Además, el pliego de cargos incorpora una fase de mantenimiento por tres años a partir del acta sustancial de la obra. Durante este periodo, el contratista deberá asumir el mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de los sistemas mecánicos, eléctricos, climatización, planta de tratamiento, gases médicos y otros componentes críticos del hospital. El documento también establece la obligación de operación continua de sistemas esenciales, con atención 24/7 en áreas técnicas como electricidad, climatización y tratamiento de desechos.

Un proceso con exigencias técnicas amplias

Las especificaciones técnicas detallan que el diseño del hospital deberá incluir estudios geotécnicos, hidrológicos, de impacto ambiental, señalización, tráfico y seguridad, entre otros. Asimismo, el contratista deberá desarrollar todos los planos de ingeniería civil, arquitectura, sistemas eléctricos, mecánicos, gases médicos y equipos especializados, bajo supervisión y aprobación de las autoridades competentes. El plazo de ejecución de la obra es de 730 días calendario, equivalente a dos años, dentro de los cuales se deben completar las fases de diseño y construcción.

Accesibilidad y normas obligatorias El proyecto también incorpora obligaciones en materia de accesibilidad universal, en cumplimiento de la Ley 42 y el Decreto Ejecutivo 88, lo que exige la inclusión de espacios adecuados para personas con discapacidad en todo el diseño del hospital. El pliego establece además que, en caso de omisiones técnicas, el contratista deberá incluir todos los elementos necesarios para garantizar la funcionalidad del proyecto.

Un contrato de alto interés para el sector construcción