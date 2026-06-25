Meduca detecta casos de autolesiones, abuso y violencia en escuelas de Panamá

El Ministerio de Educación (Meduca) reveló que los equipos de orientación han identificado casos de violencia doméstica, posibles agresiones sexuales, autolesiones y vulneración de derechos entre estudiantes de distintos centros educativos del país, un panorama que llevó a la ministra Lucy Molinar a declarar una “emergencia afectiva” por la falta de acompañamiento emocional que viven muchos niños y adolescentes. Las situaciones fueron detectadas durante las labores de atención, seguimiento y acompañamiento que realizan los orientadores en las escuelas, quienes han encontrado diversos factores de riesgo relacionados con el entorno familiar, social y escolar que afectan el bienestar integral de los estudiantes. Entre los casos identificados figuran niños y adolescentes expuestos a violencia en sus hogares, posibles agresiones, vulneración de derechos, afectaciones emocionales que pueden manifestarse mediante conductas de autolesión y presuntas situaciones de abuso sexual que requieren atención especializada e intervención inmediata.

Por primera vez, orientadores llegan a las escuelas primarias

El Meduca destacó que, por primera vez en su historia, incorporó el servicio de orientación en los centros educativos de primaria, una medida que ha permitido detectar tempranamente situaciones que antes podían pasar desapercibidas. Los resultados preliminares muestran que esta intervención facilita activar redes de apoyo y ofrecer respuestas oportunas para proteger a niños y niñas que enfrentan condiciones que ponen en riesgo su desarrollo emocional, físico, social y académico. En los niveles de premedia y media, la institución reconoce que los desafíos son mayores debido a la complejidad de las problemáticas que enfrentan los adolescentes, por lo que el acompañamiento debe ser permanente y multidisciplinario.

Lucy Molinar alerta sobre una “orfandad de padres vivos”