Meduca detecta casos de autolesiones, abuso y violencia en escuelas de Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> reveló que los equipos de orientación han identificado casos de violencia doméstica, posibles agresiones sexuales, autolesiones y vulneración de derechos entre estudiantes de distintos centros educativos del país, un panorama que llevó a la ministra Lucy Molinar a declarar una 'emergencia afectiva' por la falta de acompañamiento emocional que viven muchos niños y adolescentes.Las situaciones fueron detectadas durante las labores de atención, seguimiento y acompañamiento que realizan los orientadores en las escuelas, quienes han encontrado diversos factores de riesgo relacionados con el entorno familiar, social y escolar que afectan el bienestar integral de los estudiantes.Entre los casos identificados figuran niños y adolescentes expuestos a violencia en sus hogares, posibles agresiones, vulneración de derechos, afectaciones emocionales que pueden manifestarse mediante conductas de autolesión y presuntas situaciones de abuso sexual que requieren atención especializada e intervención inmediata.