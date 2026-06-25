Silencio corporativo y falta de herramientas gerenciales disparan al 71% la discriminación laboral en Panamá

La publicación de ambas investigaciones coincide con las actividades globales y locales por el <b>Mes del Orgullo <a href="/tag/-/meta/lgbtqi-">LGBTIQ+</a></b>, conmemorado internacionalmente cada 28 de junio. Sin embargo, los hallazgos de los documentos advierten que el respaldo de las marcas hacia esta población se ha vuelto puramente estacional, limitándose a campañas comerciales durante este mes, para luego desaparecer el resto del año en un silencio que deja desprotegidos a los trabajadores.