Las formas más comunes de discriminación laboral en la región

Cerca del 55 % de los trabajadores en América Latina han sufrido algún caso de discriminación en sus trabajos, según el estudio Diversidad de Konzerta, que contó con la participación de 4.859 trabajadores de cinco países.

Argentina, con el 71 % de personas discriminadas, y Chile con el 70 %, son los países de la región donde es más frecuente esta problemática.

En el resto de los países, la incidencia es menor: en Ecuador es del 58 %, en Panamá es del 55 % y en Perú del 53 %.

Aunque el color de piel (15%), el género (11 %), la discapacidad (6 %) y la orientación sexual (4 %) son los principales tipos de discriminación que los trabajadores enfrentan, el 64 % de los encuestados manifestó haber sido discriminado principalmente por su edad.

En lo que respecta a las medidas para fomentar un ambiente laboral más inclusivo, en Panamá 60 % de los trabajadores consideró que estas no se implementan en su lugar de trabajo, mientras que el 40 % opina lo contrario. En la región, la tendencia es similar: el 74 % en Argentina; el 69 % en Chile; el 62 % en Ecuador y el 58 % en Perú.

El 37 % de los trabajadores panameños cree que no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo porque no hay igualdad de oportunidades de desarrollo; el 26 % considera que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso y el 10 % señala que no se permitía la diversidad de opiniones.

Respecto a qué características debe tener una organización que promueve la diversidad, el 55 % de los talentos considera que debe promover la inclusión y la no discriminación entre sus empleados; el 35 % menciona que deben realizar acciones que promuevan la inclusión como talleres, actividades, capacitaciones, entre otros, y el 28 % menciona que deben promover la aceptación de todas las personas, independientemente de sus elecciones y preferencias personales.

El 56 % de las personas trabajadoras considera que en los próximos años la inclusión laboral ganará mayor importancia en sus trabajos, frente al 44 % que no lo cree.

Esta perspectiva positiva se replica también en el resto de los países, con excepción de Argentina donde la opinión es más pesimista con 55 %.

En Perú, el 62 % afirma que la inclusión laboral cobrará mayor importancia en los próximos años, seguido por el 53 % en Ecuador, el 52 % en Chile y el 45 % en Argentina.