La transmodernidad como alternativa societal, un posicionamiento descolonial

Con respecto a los societal, es la comprensión de lo social como una totalidad. Gandarilla habla de la “totalidad del capital”, Franz Hinkelammert del “totalitarismo del mercado”. Por lo tanto, al criticar a la totalidad del orden vigente del capital, lo hacemos desde una propuesta categorialmente de las mismas proporciones: la Transmodernidad es exterioridad negada de ese orden como alternativa utópica. Muy a pesar del escepticismo de que no hay alternativas, no perdemos ese principio liberador.

La Transmodernidad es un concepto, como dice José Gandarilla, además de impacto en las academias críticas del sur y norte global, tiene “arraigo entre activistas y militantes”, ya que no se trata de una reflexión libresca, sino en última instancia de una apuesta política. Una propuesta política liberadora.

Crítica del orden del capital vigente

Si bien es importante la crítica del orden del capital vigente, para lo cual será importante apoyarse en la ciencia del sistema Tierra para comprender las complejas interacciones con la atmósfera hasta la biosfera. Esta crítica aún bien informada, no es suficiente sin una motivación y actitud para revertir el estado actual de cosas. En virtud de eso, es importante la constitución del sujeto político colectivo cuyo horizonte emancipador esté presente en la reflexión crítica.

Muy a pesar del escepticismo de encontrar salidas ante la irresolubilidad de nuestros problemas societales, en tanto que lo existente no posibilita alternativas, apostamos por un horizonte utópico liberador. Esta crisis ambiental, económica y social, pone en cuestión la existencia de la especie humana en este planeta. El sistema capitalista está contaminando la Tierra, al punto de hacerla inhabitable, además de la propia capa de ozono, muchos de los elementos que posibilitan nuestras vidas como especie y como vida en general en la biosfera están en peligro por este modo de producción capitalista.

Nos decantamos más por la conceptualización dusseliana y, como primer paso, es imperativo hacer una crítica del orden del capital vigente. Sería asumir la crítica de Marx, como lo planteó Moishe Postone: el capitalismo limita “la posibilidad de un nuevo y emancipado modo de vida social”. Dentro del capitalismo no habrá posibilidad de reproducir la vida socialmente, ya que están troqueladas por las dinámicas del mercado capitalista. Nuestra realización subjetiva y social está limitada en ese sentido.

Marx y la Transmodernidad

Para que Dussel pudiese conceptualizar la Transmodernidad tuvo que leer todo Marx, incluso algunos materiales inéditos; una tarea titánica durante la década de los ochenta, en solitario con sus estudiantes, produciendo un K. Marx distinto al occidental, tradicional, al ortodoxo o los satélites en América Latina. Sobre esa lectura nos ocuparemos en otra ocasión; por ahora, nos toca enfatizar la centralidad de Marx, para darle materialidad a la Transmodernidad.

Marx fue el gran crítico y estudioso del capital a pesar de que no pudo terminar su programa original. En el orden del capital vigente se “reproducen” nuestras vidas limitadamente, ya que estamos condicionados por esa realidad, donde se mide el tiempo y el territorio como un valor de cambio. Como en este orden no se pueden reproducir nuestras vidas plenamente, Marx visualiza un “reino de la libertad” o, como lo definiera F. Engels: la asociación de hombres (seres humanos) libres, bajo el control de sí mismos, allí la humanidad daría un salto “desde el reino de la necesidad al reino de la libertad”, con mayor tiempo para su propia realización.

La aceleración del tiempo y la organización de nuestro territorio se hace bajo esa dinámica del orden vigente del capital. Marx habla de la reproducción de la vida socialmente organizada, pero también del sujeto en particular. Es decir, la realización particular del ser humano. Esta reproducción de la vida es algo más que un proceso fisiológico. El orden vigente del capital extermina esa posibilidad, destruyendo todo a su paso, agotando sus fuentes de energía. Cuando se da esta contradicción la vida no se puede afirmar.