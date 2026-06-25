UE pondera avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica

La implementación efectiva de la Ley de Sustancia Económica, la generación de evidencia de cumplimiento y una adecuada divulgación de sus alcances serán factores clave para fortalecer la reputación internacional y la competitividad de Panamá. Así lo concluyeron especialistas en un conversatorio organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).Durante el encuentro, moderado por María Eugenia Brenes, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de APEDE, los panelistas coincidieron en que existe desinformación sobre el alcance de la ley. Aclararon que esta no elimina el régimen de renta territorial ni crea nuevos impuestos sobre rentas generadas en el exterior, sino que busca acreditar la presencia económica real de determinadas estructuras empresariales en el país, conforme a estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal.Luis Ocando, socio líder de Deloitte, explicó que la legislación refuerza la credibilidad internacional de Panamá mediante requisitos de sustancia económica, preservando los elementos esenciales del sistema tributario territorial.Martha Luna, especialista en Derecho Tributario, destacó la necesidad de fortalecer la educación y divulgación sobre las nuevas obligaciones regulatorias para reducir la incertidumbre y facilitar el cumplimiento.Desde la perspectiva económica, Eric Molino Ferrer señaló que los cambios en el entorno regulatorio global representan una oportunidad para atraer inversiones de mayor calidad y consolidar a Panamá como un centro internacional de servicios con operaciones reales y sostenibles.Mayra Rodríguez, especialista en Cumplimiento, enfatizó que la aprobación de nuevas regulaciones debe acompañarse de mecanismos efectivos de supervisión y seguimiento. Añadió que Panamá necesita producir estadísticas y evidencia que demuestren ante organismos internacionales la efectividad de sus normas en materia de transparencia fiscal y cooperación.Finalmente, Giulia De Sanctis, presidenta de APEDE, resaltó que el gremio empresarial participó activamente en el proceso legislativo, aportando una posición técnica que respaldó la reforma y propuso ajustes para garantizar una implementación predecible y objetiva.'Panamá dio un paso importante al aprobar esta legislación. Ahora el desafío es implementarla correctamente y demostrar con hechos que somos un país comprometido con la transparencia, la seguridad jurídica y la actividad económica real. La confianza internacional no se construye únicamente con leyes; se construye con resultados, consistencia y credibilidad. Ese es el reto que tenemos por delante', concluyó.