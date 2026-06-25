UE pondera avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica

La Unión Europea (UE), a través de Delphine Pronk, destacó los avances de Panamá con la Ley de Sustancia Económica, calificándola como un pilar de la agenda nacional. Las declaraciones de Pronk, directora general para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, se dieron durante un encuentro con el vicecanciller Arturo Hoyos, en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Panamá. Hoyos señaló que, tras la reciente sanción de la Ley de Sustancia Económica, el Gobierno proyecta la salida del país de las listas fiscales de la UE en octubre próximo. Por su parte, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, adelantó que la normativa está siendo analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros de la Unión. “Este proceso todavía no ha terminado”, puntualizó.

La ley

El 27 de mayo de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias. Según la normativa, las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá —es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en el país— estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas. La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en Panamá, como patentes, marcas y derechos de autor, con el fin de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado. Asimismo, incorpora un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. El ministro del MEF, Felipe Chapman, aseguró que la propuesta representa “una decisión soberana, inteligente y estratégica” para adaptar al país a las nuevas exigencias del entorno económico global, sin renunciar al principio de territorialidad fiscal que históricamente ha caracterizado a Panamá. Además, indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por salir de listas internacionales que, a juicio del Gobierno, no reflejan la verdadera realidad económica panameña.

Reglamentación

Tras su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con un plazo de 90 días para reglamentar la ley, informó Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. “Actualmente se desarrollan conversaciones con el sector privado y distintos gremios para consensuar una reglamentación oportuna”, explicó Gaitán, quien recordó que en octubre Panamá será nuevamente evaluado por la UE. El diputado subrayó que, si la revisión resulta favorable, las empresas que inviertan en el país no enfrentarán sanciones ni fricciones económicas, lo que impactará positivamente en los niveles de inversión extranjera directa.

Expectativas