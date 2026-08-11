Diputados aprueban reformas al Reglamento Interno

Con 37 votos a favor y 21 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, las polémicas reformas al Reglamento Interno de este Órgano del Estado. El documento ahora pasa al Ejecutivo para su respectiva sanción y posterior conversión en ley de la República.

La propuesta había sido aprobada en segundo debate la semana pasada, en medio de cientos de modificaciones, entre ellas la que otorga a los diputados la potestad de gestionar obras comunitarias, una medida que ha sido cuestionada tanto a lo interno de la Asamblea como por organizaciones de la sociedad civil.

Una de las modificaciones, presentada por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, establece que los diputados y diputadas, en su responsabilidad constitucional de representar a sus electores, gestionarán y fiscalizarán programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

El texto enumera las áreas en las que se podrán gestionar estos proyectos: carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Además, establece que estos proyectos estarán orientados a integrar a las comunidades más apartadas al desarrollo nacional y señala que serán ejecutados por las instituciones respectivas.

Diputados de las bancadas Vamos y Seguimos cuestionaron esta propuesta, al igual que la sociedad civil.

“Lamentable. Se acaba de aprobar unas modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea, con puntos incompatibles con la Constitución. Lo advertí en tiempo oportuno, pero se aprobó por mayoría de esa forma. Si la sanciona el Ejecutivo, lo demandaré por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia”, reiteró anoche el diputado Ernesto Cedeño de la bancada Seguimos.

Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea fueron unas de las primeras propuestas que presentaron diputados de las distintas bancadas al inicio de este quinquenio. Dos años después, fueron aprobadas en tercer debate. Sin embargo, aspectos como transparentar la institución e impedir que los diputados nombraran a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en puestos permanentes, transitorios o mediante contratos por servicios profesionales no fueron aprobados.

Otro de los aspectos aprobados que ha generado cuestionamientos es que la nueva disposición amplía el criterio para determinar la asistencia y contempla no solo la presencia en la curul, sino también la participación en actividades oficiales dentro del circuito electoral.