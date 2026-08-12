Presupuesto 2027 con menor servicio de deuda: ¿Freno real o alivio transitorio?

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apalanca el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 con una reducción del servicio de la deuda. La estrategia ha sido calificada por los economistas como viable; sin embargo, advierten que la medida puede ser solo un paliativo porque está condicionado al calendario de vencimientos de todos los compromisos que tiene el sector público. Este martes, durante la sustentación del presupuesto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro del MEF, Felipe Chapman, explicó que el servicio de la deuda pasará de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496 millones en 2027, una disminución de $2,443 millones, equivalente al 30.8% en un solo año. Chapman subrayó que este resultado responde a un manejo estratégico del calendario de vencimientos y a la construcción de confianza internacional, lo que ha permitido acceder a financiamiento en condiciones más competitivas y fortalecer el mercado interno. “Menos déficit significa menos crecimiento de deuda. La clave ha sido generar credibilidad y confianza para orientar los recursos hacia lo verdaderamente importante”, afirmó. El ministro insistió en que la estrategia busca un “aterrizaje suave” para frenar el crecimiento de la deuda sin afectar la calidad de vida de los panameños, especialmente los más vulnerables. Además, destacó que la captación de recursos en el mercado doméstico aumentó de $6,800 millones en 2024 a $10,100 millones en 2026, un incremento de 48.5%, lo que también contribuyó a reducir las tasas de intereses en el mercado global.

La lupa de los expertos: ¿Maniobra estructural o efecto calendario?

La economista Susana Vásquez consideró que la reducción es técnicamente viable, pero aclaró que responde principalmente al perfil de vencimientos y a operaciones de refinanciamiento. “Que Panamá tenga menores pagos de capital e intereses en 2027 representa un alivio para ese ejercicio fiscal, pero no significa que el endeudamiento total del país se haya reducido en 30.8%”, señaló. Vásquez advirtió que la disminución podría ser temporal y volver a subir en años posteriores, dependiendo de las tasas de interés y nuevas necesidades de financiamiento. El economista Patricio Mosquera coincidió en que la reducción es plausible y consistente con el calendario de vencimientos, aunque advirtió que el efecto puede ser coyuntural. “El servicio de la deuda varía de un año a otro según el calendario y las condiciones de refinanciamiento. Lo positivo es que un año con menores necesidades de pago abre una ventana para continuar mejorando el perfil de la deuda y reducir presiones futuras sobre el presupuesto”, indicó. Mosquera subrayó que el impacto sobre la relación deuda/PIB será limitado si no se acompaña de una disminución sostenida del déficit y un mayor crecimiento económico. Por su parte, el economista Víctor Cruz fue más cauteloso y recordó que el presupuesto es una hoja de ruta que depende de supuestos de ingresos y gastos que no siempre se cumplen. “Tendría que comprobar en la realidad si efectivamente esos pagos obedecen a una reducción del 30%. El servicio de la deuda está condicionado por los vencimientos y las tasas de interés, y puede subir nuevamente si el Gobierno recurre al endeudamiento para cubrir déficits”, advirtió. Cruz enfatizó que la credibilidad fiscal dependerá de que la relación deuda/PIB se reduzca de manera sostenida y de que el país mejore su riesgo soberano para acceder a mejores condiciones de financiamiento. “Si esta reducción se logra y se mantiene en el tiempo, lo lógico sería que ese ahorro se canalice hacia proyectos de inversión que reditúen en la sociedad”, concluyó.

Presupuesto

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 tiene un monto de $35,111.75 millones. La cifra representa un incremento de $210.9 millones (0.6%) en comparación con el presupuesto del año en curso. Contempla una meta de déficit fiscal de 2.97% del Producto Interno Bruto (PIB), en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. El marco macroeconómico utilizado por el MEF estima un crecimiento de la economía panameña de 4% para 2027. La estructura del presupuesto proyecta una variación en la distribución entre funcionamiento e inversión. El gasto de funcionamiento abarcará $22,547 millones, equivalente al 64.2% del total, mientras que el presupuesto de inversión ascenderá a $12,564 millones, un 35.8% del monto global. Esto refleja una diferencia respecto a la distribución registrada en 2025, cuando el gasto corriente representó el 79% y la inversión se ubicó cercana al 29%. Dentro del rubro de inversiones, el Ejecutivo destinó $7,065 millones a la obra pública e infraestructura física, cifra que supera el 7% del PIB estimado. El monto restante de la partida de inversión, correspondiente a $5,499 millones (43%), se mantendrá como inversión financiera concentrada principalmente en la banca estatal y en los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Felipe Chapman Ministro del MEF Menos déficit significa menos crecimiento de deuda. La clave ha sido generar credibilidad y confianza para orientar los recursos hacia lo verdaderamente importante”

Susana Vásquez Economista Que Panamá tenga menores pagos de capital e intereses en 2027 representa un alivio para ese ejercicio fiscal, pero no significa que el endeudamiento total del país se haya reducido en 30.8%”