Juez imputa cargos de enriquecimiento injustificado y blanqueo a exdirector de la DGI

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fue imputado este martes 11 de agosto por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La audiencia inició a las 2 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. También fue imputada su esposa, Elaine Sarteiro, pero solo por blanqueo.

De Gracia ha sido señalado por un presunto enriquecimiento injustificado de $724 mil entre 2019 y 2024, período en el que ejerció el cargo de director de la DGI.

De acuerdo con un informe de Contraloría, De Gracia devengó de fuentes conocidas $1.7 millones durante esos cinco años, pero utilizó $2.4 millones en distintos gastos. De esa diferencia se desprenden los $724 mil de enriquecimiento injustificado.

El dinero fue usado para la compra de carros, un apartamento, pagos de tarjetas de crédito y transferencias a dos mujeres: su esposa, Elaine Sarteiro, y su expareja, Ninoshka Ríos.

Dinero “injustificado”

La Fiscalía detalló que Ríos habría recibido más de $61 mil entre 2019 y 2025, incluyendo una transferencia por $10 mil para un presunto préstamo que, de acuerdo con el testimonio de Ríos, realmente no tenía que pagar.

Precisamente, Ríos es la tercera persona involucrada en este caso y ya se encuentra en manos de las autoridades.

Sin embargo, la abogada defensora de Sarteiro, esposa de De Gracia, contó que la noche del lunes vio a Ríos cuando visitaba el Ministerio Público para firmar un acuerdo de colaboración. El Ministerio Público no ha confirmado este relato, pero sí incorporó el testimonio de Ríos a su argumentación.

¿Persecución política?

No es la única causa legal que enfrenta De Gracia actualmente. El Ministerio Público, representado por el fiscal superior anticorrupción Eduardo Rodríguez, recordó el caso de FCC, por el que se señala al exdirector de la DGI de conceder una exoneración tributaria de $16.3 millones a favor de la empresa constructora española.

De Gracia ha declarado públicamente que se trató de un acuerdo de pago y no de una exoneración.

Además, contra De Gracia hay un proceso ante el Tribunal Administrativo Tributario por la compra de un apartamento de lujo. Su abogada, Gladys Quintero, afirmó durante la audiencia que se trata de un caso de doble juzgamiento.

Además, declaró que hay una supuesta “persecución política” contra su representado, cuestionando los motivos detrás de la aprehensión de forma mediática cuando se han mantenido siempre dispuestos a colaborar y presentarse voluntariamente.

“Por darle gusto a alguien que tiene intereses que todavía no se pueden decir, aprehenden a mi representado para doblegarlo”, señaló, añadiendo que no está dispuesta a negociar.

Una de las figuras prominentes que ha pedido el enjuiciamiento de De Gracia es el expresidente Ricardo Martinelli, quien, a través de sus cuentas en redes sociales, ha denunciado al exdirector de la DGI y llamado a su enjuiciamiento.