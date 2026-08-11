Planilla del Estado para el otro año aumentaría $473 millones

En continuo ascenso. Así se ha comportado la planilla en lo que va de la actual administración gubernamental y el otro año no será la excepción, pese a que el Ejecutivo ha señalado desde hace un año que se efectua la contención del gasto debido a que las finanzas del Estado no están en la mejor situación.

Para el 2027 la planilla gubernamental aumentará en $473 millones, así lo detalla el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La conclusión se deduce al comparar el proyecto de ley de presupuesto de 2027 respecto al del año en curso y observar el renglón de “servicios personales”, que es la línea de la planilla. Pasó de $7 mil 450 millones del servicio público no financiero (SPNF) a $7 mil 923 millones, un aumento de $473 millones.

Mientras que el mismo renglón en el gobierno central es de $4 mil 855 millones y para el año entrante se considera en $5, 084 millones.

Esto implica que del incremento de la planilla por $473 millones, casi la mitad o $229 millones se destinarán en las entidades que conforman el gobierno central.

El incremento de la planilla es “preocupante”, consideró el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom.

Pero contextualizó que habría que verlo con el conocimiento de que el presupuesto del Estado “se planifica en base a parámetros muy rígidos”.

Por ello una parte del presupuesto incluye ajustes automáticos a docentes del Ministerio de Educación, funcionarios del sector de la salud y la fuerza pública, indicó.

“El problema radica en que mientras se destinan más fondos a la planilla, el gobierno tiene menos margen de atender otras necesidades”, dijo el representante del gremio empresarial.

El país debe avanzar a un presupuesto basado en resultados, más que en el monto o el aumento, donde se pueda determinar y medir qué recibió el ciudadano a cambio de cada dólar gastado, sugirió la Apede.

En este sentido, el incremento del gasto de servicios personales se enfoca en los sectores de educación, salud, seguridad pública y desarrollo agropecuario, cita el proyecto del presupuesto estatal.

Es importante revisar íntegramente la política de empleo y remuneraciones en el sector público, sugirió la Apede.

“No se trata de negarle a los funcionarios el derecho a una remuneración justa, sino de procurar que los aumentos sean compatibles con la capacidad financiera del Estado” y estos aumentos salariales deben acompañarse de mayor productividad, eficiencia y mejores servicios para la población, añadió López Tom.

Otro detalle relevante es que el renglón de los servicios personales creció 6,3% del presupuesto ley de 2026, respecto a la propuesta de 2027 “casi el doble de lo que está creciendo el total del gasto corriente de Panamá”, señaló el docente y economista Raúl Moreira.

Además, se observa que mientras que en el 2026 el porcentaje que representan los servicios personales del total de gastos del SPNF es del 24,8% de acuerdo al presupuesto ley, en el 2027 se propone incrementarlo al 26,6%.

“Este incremento mantiene el crecimiento histórico de este importante renglón, que mientras que el crecimiento gastos del presupuesto general del Estado del 2027 disminuye 1,04%, se espera que los servicios personales aumenten un 6,35%” añadió el docente y expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.