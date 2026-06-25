OCDE y Panamá revisan los avances del plan de adhesión al organismo

El Gobierno de Panamá revisó este jueves 25 de junio la actualización del plan de acción para la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante una reunión entre autoridades panameñas y representantes del organismo internacional.

El encuentro fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a la directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo del secretario general para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Silvia da Rin Pagnetto.

En la reunión también participaron el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Sáiz, y la representante de la OCDE, Sharomey Rojas.

Durante la sesión, las autoridades revisaron los avances del Plan de Acción de Panamá, que contempla la adopción de estándares internacionales, el fortalecimiento de la competitividad y la implementación de medidas dirigidas a reforzar la transparencia en la gestión pública, como parte del proceso de adhesión al organismo.

Los participantes también analizaron el apoyo técnico necesario para la implementación de instrumentos legales relacionados con la incorporación de Panamá a la OCDE.

Además, abordaron la firma del contrato de inversión Venture Capital (VC) y el acuerdo del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC), una iniciativa que involucra a instituciones de investigación para medir y fortalecer las competencias de la población adulta.

La reunión forma parte del seguimiento que realizan las autoridades panameñas y la OCDE al proceso de incorporación del país, mediante la evaluación de los compromisos incluidos en el Plan de Acción y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización.